Barbara d’Urso a Scherzi a parte: il figlio si mostra in tv e il pubblico impazzisce

Barbara d’Urso a Scherzi a parte con la complicità del figlio: Emanuele piace al pubblico

Barbara d’Urso è una delle prime vittime della nuova edizione di Scherzi a parte, condotto da Paolo Bonolis. La puntata del 9 novembre inizia proprio con lo scherzo per la conduttrice, con la complicità di suo figlio Emanuele. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo ha fatto credere a Barbara di aver affittato una sua casa in campagna, a cui tiene moltissimo, per una sera a un fotografo. Durante questa serata, il presunto affittuario ha organizzato una festa. Attraverso delle foto e dei video, Emanuele ha convinto la madre che è accaduto ciò che lei non avrebbe mai immaginato. La conduttrice non riusciva a credere a tutto questo e si è detta sicura del fatto che il figlio non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Le telecamere nascoste hanno ripreso la d’Urso in lacrime, in quanto ci tiene moltissimo a questa casa in campagna. Tanta l’ansia della conduttrice, la quale si è ritrovata di fronte allo scherzo durante le pause della diretta di Domenica Live dello scorso 27 maggio.

Barbara d’Urso, i figli non hanno mai voluto prendere parte ai programmi televisivi: la prima volta di Emanuele è un grande successo

Emanuele si è prestato a questo scherzo, che ha divertito non poco tutto il pubblico. Il giovane ha confessato che tra lui e la conduttrice c’è un rapporto di amore e odio. Barbara viene definita dal figlio “mammona da brava napoletana”. Tra i suoi punti deboli, oltre il lavoro e la famiglia, c’è proprio questa casa in campagna. Lo scherzo del programma di Bonolis è riuscito alla perfezione. Dopo aver scoperto la verità, in lacrime la d‘Urso si lanciata su Emanuele, con cui c’è stato un lungo abbraccio. “Ho due figli discretissimi, che mai per nessuna cifra al mondo sarebbero andati in televisione”, rivela la conduttrice ora nello studio di Scherzi a parte di fronte a Paolo Bonolis. Il pubblico ora esce pazzo per Emanuele. Infatti, sono davvero tanti i commenti positivi nei suoi confronti.

Il figlio di Barbara d’Urso conquista tutte le donne: “Mica male Emanuele”

Emanuele è davvero colpito tutti. Il figlio di Barbara ha letteralmente lasciato il segno! Il pubblico femminile si lascia andare sui social con forti apprezzamenti. C’è addirittura chi vorrebbe vederlo salire sul trono di Uomini e Donne. “Barbara ora ti capisco, anche il mio cuore è di tuo figlio” e ancora “Comunque il figlio della d’Urso è proprio figo!!”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti positivi sul figlio della d’Urso.