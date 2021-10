Guè Pequeno diventa papà: annuncio e chi è la neo mamma

Una notizia a sorpresa che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di rap italiano. Tanti auguri a Cosimo Fini alias Gué Pequeno, che ha annunciato che sta per diventare papà. La notizia, in realtà, non è ancora finita sui social dell’artista, ma è stata piuttosto pubblicata su un canale ben più “defilato”. Forse perché, immaginiamo, l’artista ha intenzione di tenere il riserbo ancora per un po’.

A scoprire questa news bomba è stata la pagina Il rap è la mia strada, che sui social ha condiviso la prima foto della compagna di Guè Pequeno con il pancione. Una bellissima donna vestita di rosa, di origine cubana, di nome Yusmary. Di questa gravidanza sappiamo che il bebé in arrivo sarà di sesso femminile, come d’altra parte si intuisce anche dai festoni e le decorazioni a tema Hello Kitty.

Le immagini del baby shower di Gué Pequeno sono state condivise sulla pagina “Janaina Nunes Party”, una società che organizza eventi e che ha avuto l’onore di ospitare il party. Il tutto si è tenuto nelle scorse ore a Milano, lontano dagli occhi dei paparazzi che, incredibile ma vero, ancora non ci avevano informato della compagna di Guè né della sua gravidanza.

"Sono tornato in piazza dimmi ciao papà."

Cose che ti fanno sentire vecchio#guèpequeno #Guè pic.twitter.com/OeLzPkgfLp — Valerio Moroni (@ValeMoroni) October 15, 2021

Gué Pequeno: tutti i suoi flirt e le sue fidanzate passate

Cosimo Fini ha sempre avuto l’aria del duro e dell'”uomo che non deve chiedere mai”. Ecco perché in pochi avrebbero scommesso di vederlo come papà di una bambina. Perlomeno fino ad oggi ci risultava che l’artista fosse rimasto single, anche se in passato gli sono stati affibbiati diversi flirt potenziali.

Si è parlato, per esempio, di fidanzamenti lampo (o semplici storielle?) con personaggi del calibro di Nicole Minetti, Elena Morali, Natalia Bush, Sara Tommasi, Elettra Lamborghini. Nessuno di questi, in ogni caso, è mai stato confermato dal diretto interessato, che anzi aveva l’aria dello sciupafemmine incallito. In molti, a questo proposito, si ricorderanno di quella volta in cui l’artista, chattando con una follower, si ritrovò per errore completamente senza veli nelle Instagram Stories.