Elettra Lamborghini in tv, “l’ha fatto davvero?”: fan furiosi, è polemica

Elettra Lamborghini è tornata in televisione. La cantante, nonché ex opinionista dell’Isola dei Famosi, è stata una delle protagoniste della seconda puntata dei Seat Music Awards 2021. In diretta su Rai Uno l’ereditiera è stata premiata per la sua ultima hit estiva, Pistolero. Prima di ricevere il premio dalle mani dei conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada Elettra, con tanto di look glitterato da pistolera, si è esibita con due ballerine.

Un’esibizione che ha però deluso, e non poco, i fan di Elettra Lamborghini. Quest’ultima ha scelto di cantare in playback all’Arena di Verona, considerato uno dei templi della musica italiana. Elettra è stata letteralmente travolta dalle critiche sui social network: per molti la Lamborghini ha compiuto un vero e proprio oltraggio.

“Negli anni 80 gli artisti protestavano contro il playback, lasciatevi dire che usarlo oggi è vergognoso soprattutto se poi vi lamentate di quanto vi mancano i concerti”, ha fatto notare un telespettatore su Twitter. “Elettra non finge nemmeno di cantare, playback sbattuto in faccia”, ha aggiunto qualcun altro.

Elettra Lamborghini ai Seat Music Awards: è pioggia di critiche

C’è chi ha tirato in ballo Emma Marrone, che si è esibita prima di Elettra Lamborghini ai Seat Music Awards: “Stima infinita per Emma Marrone, una delle poche che ha cantato davvero e non con quella poracciata di playback!”. E poi ancora: “Ma Elettra oltre ad essere in playback sembrava che non sapesse nemmeno le parole della sua stessa canzone”

Qualcuno ha invece provato a difendere la Lamborghini:

“Elettra mi fa morire, è un personaggio positivo, non di certo una cantante, ma comunque fa allegria molto più di tante altre”

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini viene criticata per il suo modo di cantare: le stonature al Festival di Sanremo 2020, dove ha presentato il brano Musica (e il resto scompare), hanno fatto parecchio discutere. La diretta interessata non ha mai badato molto alle critiche e si è detta più che mai convinta della sua scelta di lavorare nel mondo della musica.