Afef si è sposata: foto, dettagli del matrimonio e chi è il suo quarto marito

Afef Jnifen, 57 anni (il 3 novembre spegnerà la 58esima candelina), si è sposata, per la quarta volta. La notizia l’ha data la medesima modella tunisina naturalizzata italiana, tramite un post divulgato sul suo profilo Instagram. Una sorpresa per i fan, visto che la conduttrice è sempre stata riservatissima circa la sua vita privata. In questo caso ha fatto un’eccezione, postando uno scatto del matrimonio. Al suo fianco il neo marito Alessandro del Bono, imprenditore milanese. “Noi”, ha chiosato a corredo dello scatto l’ex moglie di Marco Tronchetti Provera, immortalandosi con il compagno in un momento di gioia nuziale.

L’evento si è svolto nelle scorse ore, a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Lo si evince sempre da post messo in rete da Afef, che ha anche provveduto a informare sul luogo in cui ha festeggiato le nozze. Diversi fan si sono congratulati con lei. Tra queste anche alcune colleghe di passerella, come Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Dei dolci auguri le sono stati fatti pervenire anche dalla giornalista Cristina Parodi e dalla conduttrice Rai Antonella Clerici.

La modella, come poc’anzi accennato, ha sempre tenuto molto riserbo sulla sua vita sentimentale. Che avesse intrapreso una love story con Del Bono si sapeva, tuttavia mai aveva parlato approfonditamente e pubblicamente della relazione. Prima di conoscere Alessandro, Afef è stata a lungo legata con l’uomo d’affari Marco Tronchetti Provera con il quale era convolata a nozze nel dicembre del 2001. Il matrimonio è giunto al capolinea 17 anni dopo, nel novembre 2018.

Tra Afef e Del Bono il feeling è stato subito forte. Già nel 2019 il gossip mormorava di possibili nozze imminenti per la coppia. Probabilmente tutto è slittato a causa dell’avvento della pandemia, che si è abbattuta sul mondo a partire dal febbraio 2020.

Piccola curiosità: qualche voce della cronaca rosa, negli ultimi mesi, ha insinuato che Alessandro e la bellezza 57enne si fossero lasciati. Motivo? Beccarli in giro è stato pressoché impossibile. Proprio per questo, qualcuno ha creduto che l’amore fosse finito su un binario morto. In realtà la coppia, proprio per la suddetta allergia al gossip, stava pianificando le nozze in gran segreto.

Afef e i quattro mariti

Da giovanissima la modella sposa un vicino di casa, disobbedendo ai severissimi genitori. Il matrimonio giunge in fretta al capolinea e lei inizia a viaggiare. A lanciarla in passerella è lo stilista e fotografo Jean-Paul Goude. Rapidamente diventa una stella della moda, apprezzata tra gli altri da Gaultier e Chanel. Il secondo matrimonio giunge nel 1990 con l’avvocato Marco Squattriti. Da lui la modella ha un figlio, Samy. Alla fine degli anni ’90 la coppia scoppia. Dunque le nozze con Provera e infine quelle con Alessandro Del Bono.