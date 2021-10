Todaro e Francesca Tocca: “Ufficialmente insieme. Finì per un tradimento”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, il ritorno di fiamma è ufficiale. La coppia si è ricongiunta. Almeno questo è ciò che assicura Chi Magazine che nella rubrica Chicche di gossip conferma quel che si vocifera da giorni. Vale a dire che i due volti di Amici di Maria De Filippi, dopo essersi allontanati per diversi mesi, hanno ricucito e sono tornati a dimorare sotto lo stesso tetto, assieme alla figlia Jasmine.

Per anni Todaro è stato al servizio di Milly Carlucci, diventando uno dei personaggi più conosciuti e apprezzati di Ballando con le Stelle. Nel settembre 2021 la svolta: a sorpresa lascia la scuderia di Milly e approda ad Amici, alla corte di Maria De Filippi, dove da anni lavora Francesca. Il gossip si scatena e mormora che la nuova avventura professionale del coreografo potrebbe nascondere altro. Cioè un ritorno di fiamma con l’ex. E a quanto pare è stato così.

“Ufficiale: “Chi” conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”. Così il settimanale diretto da Alfonso Signorini nell’ultimo numero in edicola.

L’annuncio della rottura tra Raimondo e Francesca fu annunciata intorno alla primavera del 2020. In quel periodo trapelò che la Tocca aveva in corso un flirt con il danzatore Valentin Dumitru, allievo di Amici 20. La frequentazione con il giovane ballerino, tra alti e bassi, si protrasse fino ad agosto dello stesso anno.

Furono mesi in cui il chiacchiericcio attorno a Todaro, la Tocca e Dumitru si scatenò. Si scrisse e si lesse di tutto: in molti, come anche Chi Magazine sostiene ora, dissero che la love story tra Francesca e Raimondo naufragò per via del tradimento che la danzatrice avrebbe consumato con Valentin.

Todaro, però, smentì tale dinamica, dichiarando che con l’ex aveva chiuso da tempo, nonostante la vicenda non fosse stata resa pubblica. Dichiarazioni che servirono a scacciare le voci di tradimento. Voci che però non furono mai allontanate del tutto. Affiorano anche adesso, con Chi Magazine che le rilancia.

Al netto di tutto, oggi Francesca e Raimondo sono tornati insieme, ricomponendo la famiglia: tutti sotto il medesimo tetto con la piccola Jasmine.