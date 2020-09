Alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con la collega Francesca Tocca. Una fine assai chiacchierata per via di un terzo incomodo: l’ex allievo di Amici Valentin Dumitru. In una lunga intervista al settimanale Dipiù, nel numero in edicola da sabato 19 settembre, Todaro ha chiarito che non c’è stato nessun tradimento che ha portato alla separazione con Francesca. Dopo una lunga crisi i due hanno capito di essere diventati più fratello e sorella che marito e moglie. Da qui la scelta di separarsi non informando però nessuno della situazione del loro rapporto eccetto amici e famigliari, che hanno tenuto la notizia assai segreta. Un errore, a detta di Raimondo, che ha poi portato a gossip spiacevoli e a inesistenti triangoli amorosi.

Perché Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca si sono lasciati

“Esattamente l’anno scorso, dunque ben prima che ricominciasse l’ultima edizione di Amici, Francesca e io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: “Non funziona più”. Erano mesi che provavamo a far funzionare le cose, ma il bene che provavamo a vicenda non bastava più per tenere salda la nostra relazione. Di punto in bianco eravamo diventati fratelli, marito e moglie non lo eravamo più da tempo”, ha confidato Raimondo Todaro a Dipiù. Con sofferenza i due ballerini si sono mollati e Todaro ha trovato una casa a 500 metri di distanza da quella di Francesca. Un modo per restare vicino alla figlia Jasmine, che oggi ha sette anni. Per la piccola, come spiegato da Raimondo, non è stato facile accettare la separazione dei genitori ma col tempo è riuscita nell’impresa.

Francesca Tocca non ha tradito Raimondo Todaro con Valentin Dumitru

“A sapere che ci eravamo lasciati erano i nostri familiari, gli amici più stretti. Ma io e Francesca abbiamo chiesto la più totale riservatezza. Sbagliando. Perché poi è normale iniziare nuove storie, o comunque conoscere e frequentare nuova gente. Quando hanno iniziato a circolare le voci di un flirt con Valentin mi sono arrabbiato perché mi sembrava che la mamma di mia figlia non avesse una bella immagine”, ha dichiarato Raimondo Todaro. Oggi la storia d’amore tra Francesca e Valentin è giunta al termine. Dopo mesi di ardore e passione i due si sono detti addio. “Su quella storia non voglio esprimermi. Quello che auguro a Francesca è di essere felice: se lo merita. Ora le nostre strade sentimentali si sono separate, ma il bene che ci lega è, e resta, immutato. Francesca è una donna meravigliosa”, ha aggiunto Todaro, che al momento è un papà single.

Raimondo Todaro oggi è single dopo la fine del matrimonio con la Tocca

Archiviato il matrimonio con Francesca Tocca, durato sei anni, Raimondo Todaro è oggi single. Il flirt con la web influencer Paola Leonetti non è durato a lungo. Da settimane si parla di una liaison con la conduttrice Rai Elisa Isoardi ma per il momento Todaro preferisce andarci coi piedi di piombo. Per il 32enne solo una bella amicizia che sta crescendo prova dopo prova, coreografia dopo coreografia.