Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati: parla lei, colpo di scena

Non ci sono più dubbi: amore al capolinea per Francesca Tocca e Valentin. L’amore tra i due è stato oggetto dell’attenzione del gossip degli ultimi mesi. Il loro incontro è avvenuto alla scuola del popolare talent show targato Mediaset ‘Amici di Maria De Filippi‘. Francesca stava ancora ufficialmente con Raimondo Todaro. Finito il programma, infatti, si sono sollevate molte critiche. A mettere a tacere il chicchiericcio ci ha però pensato il danzatore di ‘Ballando con le Stelle’, pubblicando un lungo messaggio sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove annunciava la fine della storia con Francesca. Nel farlo, ha però voluto sottolineare il rispetto e l’affetto che è rimasto immutato tra i due. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata nelle ultime ore la notizia della conclusione della love story tra la Tocca e l’ex alunno di ‘Amici’. A comunicare la notizia è stata la stessa Tocca, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

L’annuncio di Francesca Tocca e l’appello

“Mi sento di annunciarvi che io e Valentin non stiamo più insieme” ha scritto la ballerina. L’ex di Raimondo Todaro ha rivelato che negli ultimi mesi con Dumitru avevano deciso di vivere in totale libertà la loro relazione. Ora che la love story sembra quindi essere arrivata definitivamente al capolinea, per Francesca era doveroso condividere la verità con i suoi fan, che sempre l’hanno seguita e supportata. La Tocca ha poi concluso la sua storia lanciando un appello: “Vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui“.

I messaggi d’amore sui social e il silenzio di Valentin

La notizia della fine della storia d’amore tra Francesca e Valentin ha sorpreso in molti. I due fino a qualche mese fa si scambiavano sui social dediche d’amore. Atteggiamenti che non lasciavano certo trapelare che nelle coppia ci fossero dei problemi, tali da portare ad una rottura. Se da un lato la ballerina ha deciso di condividere questa amara verità pubblicamente, cosa diversa è invece per Dumitru, che al momento si è trincerato in un religioso silenzio.