Raimondo Todaro: la verità sul rapporto con Elisa Isoardi, parla il danzatore

Raimondo Todaro è pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle che partirà sabato 19 settembre 2020 (nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’inizio dello show di Rai Uno). Quest’anno danzerà con la conduttrice Elisa Isoardi ed è già scoppiato il gossip dopo che sulle copertine delle riviste di cronaca rosa sono apparsi alcuni scatti in cui è stato pizzicato con l’ex di Salvini in atteggiamenti affettuosi. In un amen si è gridato al flirt. Todaro, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha commentato la vicenda, spiegando la reale situazione che è venuta a crearsi. Innanzitutto ha dichiarato che “l’intesa c’è”, ma trattasi di un’intesa professionale e che non c’è alcunché di sentimentale in corso.

Raimondo Todaro: “Con Elisa Isoardi una montatura, questo è fuori discussione”

“Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione”, ha chiosato Todaro circa il suo legame con la Isoardi, sottolineando poi che la ‘vip’ si sta impegnando tantissimo e che c’è feeling. Feeling, ribadisce, lavorativo e che non ha nulla a che fare con il gossip. Rimanendo in tema di donne Raimondo è passato a commentare la sua separazione da Francesca Tocca, che ha poi avviato una love story con Valentin, conosciuto durante l’ultima stagione del talent Amici di Maria De Filippi. Una relazione che però ha già chiuso i battenti. Circa la fine del matrimonio tra Tocca e Todaro, la cronaca rosa ha sprecato fiumi di inchiostro. Una cosa che non è molto piaciuta al danzatore “perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni”.

Todaro e lo sfogo sulle chiacchiere sulla fine del suo matrimonio con Francesca Tocca

Todaro, sempre in riferimento al chiacchiericcio relativo alla conclusione del suo matrimonio, ha dichiarato di essere rimasto infastidito soprattutto per le persone care che ama. In particolare si è adirato pensando alla figlia Jasmine che “però è serena e sa che mamma e papà la amano“. Tornando alla Isoardi ha detto di aver trovato una persona simpatica e dolce, oltreché parecchio volenterosa di imparare e mettersi alla prova. Spazio quindi ai contrasti della passata edizione avuti con Selvaggia Lucarelli. Con la giornalista, rende noto il ballerino, non ha avuto modo di chiarire. “Quest’anno saremo tutti ancora più volenterosi di ripartire perché la quarantena è stata devastante un po’ per tutti”. Si attendono nuove scintille in gara: d’altra parte un po’ di sale non guasta mai in tv.