Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza un’appassionante e travolgente storia d’amore. Dopo il triangolo della scorsa edizione che vedeva protagonisti Osvaldo, Oradei e Veera, quest’anno gli occhi sono puntati su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Fin dalla prima prova la conduttrice Rai e il ballerino hanno mostrato una certa complicità e ora sono stati sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti inequivocabili. Elisa e Raimondo sono stati fotografati mentre passeggiavano teneramente per le strade di Roma mano nella mano. Un gesto banale che può però nascondere la nascita di una importante relazione amorosa. Una sintonia, tra l’altro, già immortalata dalle foto di qualche giorno fa di Oggi, dove Raimondo abbracciava Elisa con fare protettivo e attento. Cosa sta succedendo tra l’aitante siciliano e l’ex Miss Cinema? Al momento i diretti interessati preferiscono tacere: chiariranno la loro posizione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle?

La situazione sentimentale di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Elisa Isoardi è single da tempo. Dopo la chiacchierata relazione con Matteo Salvini, ha amato il produttore Alessandro Di Paolo. Un legame importante, che non si è mai tramutato in qualcosa di più serio. Oggi sono rimasti amici mentre Elisa continua a cercare il grande amore. Raimondo Todaro, invece, ha alle spalle un matrimonio finito con la ballerina di Amici Francesca Tocca. I due hanno avuto una figlia, Jasmine, che oggi ha sette anni. Di recente Raimondo è stato beccato in compagnia della web influencer Paola Leonetti ma non si è saputo più nulla di questa liaison.

Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le Stelle

A causa dei tamponi positivi di Samuel Peron e Daniele Scardina, Ballando con le Stelle non inizierà più sabato 12 settembre. Il varietà di Milly Carlucci prenderà il via una settimana dopo, il 19 settembre. Confermata la giuria composta da: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto. Rispetto agli altri anni non ci sarà più la sala delle stelle dove tutti i concorrenti attendevano il loro turno per l’esibizione. Una scelta dettata dalle nuove regole anti contagio da Covid-19.