Elodie, “nuova stagione d’amore?” Le foto col modello, Marracash lontano

Sembra che le voci relative a un possibile addio sentimentale tra Elodie Di Patrizi e Marracash abbiano trovato conferma. Da settimane si parla di una profonda crisi tra i due artisti. Crisi che Chi Magazine, di fatto, avalla. Non solo: la rivista diretta da Alfonso Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle paparazzate in cui l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata immortalata al fianco del fascinoso modello e marketing manager di Armani Davide Rossi.

Chi Magazine riferisce che gli scatti sono stati effettuati la scorsa domenica, quindi il 10 ottobre. Elodie e Davide sono stati sorpresi a Milano, città in cui dimorano entrambi. Il settimanale aggiunge che Rossi ha raggiunto l’italo-francese, a casa sua, nel pomeriggio festivo.

Ne è seguita una cena fuori, in compagnia di amici comuni, tra cui il cantante Mahmood e il danzatore Gabriele Esposito. Infine, dopo aver consumato il pasto con il resto della comitiva, Elodie e Davide sono rientrati la sera nell’abitazione della Di Patrizi. “Sarà l’inizio di una nuova stagione d’amore?”, si chiede la rivista timonata dal conduttore del Grande Fratello Vip.

Elodie Di Patrizi e Marracash, una love story stimolante ma faticosa…

Poche settimane fa Elodie, in una intervista, parlando del legame con Marracash, aveva riferito che si trattava di una relazione stimolante ma al contempo faticosa, per via delle diversità caratteriali presenti nella coppia. Coppia che era sbocciata nel 2019, mentre veniva registrata la hit musicale Margarita. Sia il rapper sia Elodie non hanno mai commentato le recenti voci che vorrebbero il loro rapporto sentimentale al capolinea, preferendo chiudersi in un religioso silenzio. Resta da capire se la love story sia giunta definitivamente su un binario morto, se ci sia spazio per ricucire o chissà cos’altro. E resta pure da capire se Davide Rossi, per la Di Patrizi, è soltanto un amico o qualcosa in più.

Quel che pare assodato è che il feeling tra ‘Marra’ e l’ex allieva di Maria De Filippi pare non essere più quello di un tempo. L’amore va, l’amore viene, recita un detto…