Elodie, “il suo cuore sanguina”: profondo rosso con Marracash, il gossip

Nubi plumbee sulla relazione di Elodie Di Patrizi e Marracash. Ormai è da settimane che la coppia non si vede assieme, né sui social né nel mondo reale. La cantante sbocciata ad Amici ha parlato del compagno (o ex?) in una recente intervista a Vanity Fair, dicendo che mantenere un rapporto con lui è “faticoso e stimolante”. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, offre altri dettagli sulla vicenda sentimentale. Elodie? “Mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina”, si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani che ha sorpreso l’artista in un bar milanese in cui è apparsa provata, triste, con “viso sofferente”. A rincuorarla è arrivata un’amica. “No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede”, scrive sempre Oggi.

Elodi e Marracash, persone vicino alla coppia: “No comment”

La rivista non ha dubbi e assicura che a turbare la Di Patrizi siano gli affari di cuore che non andrebbero più bene come un tempo. Con Marracash pare che ci sia in corso una crisi, la più difficile da quando la love story è decollata nella calda estate del 2019, quella pre-Covid. Il magazine Oggi fa anche sapere che chi è vicino alla coppia ha preferito non commentare la questione personale dei due artisti. Un no comment, che però non fa trapelare nemmeno una smentita circa un possibile allontanamento. Tutto tace, parola chiave riservatezza.

A non essere passati inosservati sono stati anche gli spostamenti recenti dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Per le vacanze estive è volata in Sardegna e in Sicilia, ma sempre senza Marracash. In terra sarda si è intrattenuta con l’amico e collega Mahmood, mentre sull’isola siciliana ha passato del tempo con Diletta Leotta, altra star alle prese con le bizze del cuore (la love story con il divo turco Can Yaman è evaporata, come ha confermato la stessa conduttrice catanese nel corso di un’ospitata a Verissimo).

Non resta che attendere gli sviluppi attorno alla relazione di ‘Marra’ e della Di Patrizi. Nel frattempo è meglio guardare il bicchiere mezzo pieno: professionalmente Elodie si sta togliendo un sacco di soddisfazioni. A breve sbarcherà anche al timone de Le Iene.