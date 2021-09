Elodie: “Marracash è faticoso, scrive col sangue. Figli? No, ecco perché”

Elodie e Marracash sono in crisi? Il dubbio è lecito, visto e considerato che da ormai molto tempo i due non si fanno più vedere insieme. C’è stato un periodo, nel 2020, in cui l’artista di Andromeda e il fidanzato rapper erano molto spesso l’uno a fianco dell’altra, soprattutto su Instagram Stories. La loro relazione, sbandierata anche in occasione del red carpet del Festival di Venezia 2019, aveva fatto guadagnare loro il titolo di “The Carters italiani”, come Beyonce e Jay-Z, per molti dei loro follower. E poi, ad un certo punto, Marra è sparito dai radar.

Da molti mesi, infatti, l’artista di Santeria non ha più fatto capolino nelle Stories e nei post di Elodie (e il discorso vale a viceversa per lei). Da qui l’emergere di gossip che tuttavia non si sono mai concretizzati in annunci ufficiali. Fino a quest’oggi, perlomeno. Già, perché sulle pagine di Vanity Fair è apparsa una lunga intervista alla Di Patrizi, dove la cantante ha risposto all’annosa questione. Una volta e per tutte.

Quando Simone Marchetti ha chiesto ad Elodie aggiornamenti sulla sua relazione sentimentale con Marracash, la diretta interessata ha risposto:

È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi.

Elodie, dunque, non risponde bene o male, bianco o nero, tout court. La cantante di Guaranà sembra piuttosto volersi concentrare su quanto è difficile gestire un carattere così diverso dal suo. Qualcosa che, alla luce delle sue dichiarazioni, non deve essere esattamente una passeggiata.

Posto che Elodie e Marracash (ancora) non si sono lasciati, quanto manca a questo punto per allargare la famiglia? La risposta in questo caso è: molto tempo. L’artista ha delle idee molto chiare a riguardo e liquida in breve la questione dichiarando: “Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente”.

A sollevare qualche altra perplessità sull’effettiva stabilità della sua attuale situazione sentimentale, nella stessa intervista, sono un altro paio di dichiarazioni dell’ex concorrente di Amici. Come uomini più importanti della sua vita in questo momento, infatti, Elodie sceglie senza pensarci due volte i manager Max Brigante e Jacopo Pesce e il suo storico amico e paroliere Alessandro Mahmoud. Una risposta che da una giovane donna innamorata da anni del proprio compagno (forse) non ci saremmo aspettati.