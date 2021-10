Federica Pellegrini, tapiro per Rosolino e lei ammette: “Ci sono stati baci”

Lei lo aveva anticipato, oggi andrà in onda: Federica Pellegrini ha ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia per Massimiliano Rosolino. La campionessa di nuoto aveva già pubblicato una foto su Instagram con il suo nuovo tapiro d’oro, perché non è il primo che riceve in carriera. Valerio Staffelli sta andando avanti con la sua rubrica, una delle più famose e longeve del tg satirico, nonostante le critiche giunte per quello ad Ambra Angiolini. Un passo falso per molti, cattivo gusto per tanti ma Antonio Ricci non metterà il tapiro in panchina per le polemiche. Non sono le prime a travolgere Striscia, d’altronde.

Oggi è il turno di Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi è stata protagonista di uno scontro a distanza con Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo in una intervista ha parlato della Divina e alcune parole – “Sempre stata messa su un piedistallo” – proprio non sono piaciute a lei. Così Federica ha risposto attraverso Instagram con un video in cui ha detto che, a giudicare da ciò che aveva letto, “a qualcuno rode il cu..”. Poi il silenzio, fino a quando Rosolino è tornato in televisione e ha rivelato che Federica non rispondeva alle sue telefonate.

Siamo a un nuovo capitolo di questa vicenda perché Federica Pellegrini a Striscia la Notizia ha parlato anche con Valerio Staffelli di quanto accaduto. La nuotatrice ha accettato di buon grado il tapiro, riconoscendo di essersi attapirata da sola. Poi ha spiegato:

“Ci sono rimasta male perché quando lo incontro Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis”

Rosolino ha riconosciuto e ha specificato più volte di essere amico della Pellegrini, quindi le sue parole sono da prendere non come un attacco. Inoltre lui non intendeva dire che lei si è messa su in piedistallo, ma che sono stati gli altri a farlo. Forse neanche questa interpretazione è piaciuta a Federica.

Ma c’è stata anche un altro punto interessante nell’ormai intervista della discordia. Tra le tante domande ce n’era una sulle voci di flirt tra Rosolino e la Pellegrini. Massimiliano aveva parlato di “leggenda metropolitana”, la Divina invece ha detto qualcosa in più: “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio. Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci in più”. Insomma, non sono stati insieme e non hanno vissuto un flirt, però qualcosa fra i due c’è stato…