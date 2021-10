Il nuotatore ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato a lungo anche della Divina: sono stati insieme oppure no?

Massimiliano Rosolino ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua vita, ma non è mancato il gossip. Il nuotatore ha raccontato del ritorno a Napoli dall’Australia, dell’incontro con Natalia Titova e dell’esperienza come attore. Adesso è nel cast del film Le Tre Sorelle ed è felicissimo di questa opportunità. Il suo grande amore è sempre il nuoto e proprio a proposito di questo è arrivata la domanda su Federica Pellegrini: sono stati insieme? La domanda va avanti da anni e anni, oggi Rosolino ha smentito tutto.

Quando gli hanno chiesto se ha avuto un flirt con la Pellegrini, lui ha risposto di no: “Leggenda metropolitana”, solo questo. Le voci di flirt tra i due possono cessare da oggi in poi: non c’è nulla di vero. Con questa domanda è nata però l’occasione di parlare della Divina del nuoto italiano, l’occasione di avere un parere su di lei da un occhio non solo esperto, ma anche interno. E soprattutto un occhio che l’ha conosciuta. Così Massimiliano ha iniziato a parlare di Federica dicendo che nei due anni che hanno condiviso a Verona ha visto nascere “la Creatura”, così l’ha chiamata.

Rosolino ha parlato di una ragazza di 16 anni che veniva trattata già come una principessa, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Per Federica in alcune occasioni non è stato semplice cavarsela però, proprio perché aveva tutti i riflettori puntati addosso. Le aspettative su di lei sono sempre state alte, non solo sul piano sportivo. Nel 2013 c’è stata una querelle tra la Pellegrini e la Federnuoto in cui le hanno dato della maleducata. A proposito di questo, Rosolino ha parlato di un piedistallo:

“Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”

Per lui però è per certi versi anche giusto che Federica sia su un piedistallo:

“Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica”

C’è stato modo di parlare anche del lato tenero della vita, sentimentale. Rosolino ha parlato della possibilità di vedere Federica Pellegrini moglie e mamma. Lui le augura ogni bene, ma sembra certo che non sia ancora arrivato quel momento. Per Massimiliano infatti Federica non ha ancora smesso del tutto e a novembre, agli Europei, potrebbe vincere ancora.

Federica Pellegrini risponde a Massimiliano Rosolino

Federica Pellegrini non ha preso bene le parole di Rosolino. Tra le stories su Instagram è comparso un suo video in cui ha detto: “Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il cu.o”. A distanza di qualche ora ha aggiunto: “Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte”.