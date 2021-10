Rosolino torna sulla Pellegrini: “Non risponde al telefono”, l’appello in tv

Massimiliano Rosolino è tornato a parlare di Federica Pellegrini dopo lo scontro a distanza di due giorni fa. Il weekend degli appassionati di nuoto, e dello sport in generale, è stato animato da un botta e risposta tra Rosolino e la Pellegrini. Due nomi che hanno portato in alto il nome dell’Italia nelle vasche di tutto il mondo e che hanno animato il gossip in questi ultimi giorni. La causa scatenante di questo scontro è stata un’intervista di Rosolino in cui ha dichiarato che Federica è stata messa su un piedistallo.

La parola piedistallo non è per niente piaciuta alla Pellegrini, che ha risposto in modo ironico ma diretto: “Gli rode”, ha risposto su Instagram. Oggi c’è stato un nuovo capitolo di questa vicenda. Rosolino è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme a Natalia Titova. Gli ospiti sono stati sul divano per tutta la durata del programma, ma già nei primi minuti la Bortone ha parlato della Pellegrini. Così ha riassunto quanto è successo e poi ha chiesto un commento a Massimiliano. Quest’ultimo ha risposto così:

“La morale di tutto? Secondo me è giusto confrontarsi ed è meglio una piccola osservazione da un amico che ti conosce da vent’anni piuttosto che mille persone che ti dicono sempre sì sì hai ragione”

Dal suo punto di vista insomma non ha sbagliato, anche se non ha gradito alcuni titoli che sono usciti. La Bortone ha invitato Rosolino a fare pace con Federica, ma lui ha chiarito che in realtà non hanno mai litigato. Anzi, le aveva anche dato appuntamento a una sfida in vasca quando la Divina abbandonerà le gare. La conduttrice ha chiesto ulteriori chiarimenti e sviluppi sulla vicenda, così Rosolino ha svelato di aver telefonato alla Pellegrini: “Ho provato due volte a chiamarla, non ha risposto”.

Evidentemente la Divina se l’è legata al dito, o forse è troppo impegnata con le riprese di Italia’s Got Talent. Magari apprezzerà un ulteriore chiarimento da parte di Massimiliano, però. La Bortone ha fatto notare al suo ospite che parlare di piedistallo magari non è stato carino. Lui ha precisato di non aver detto che Federica si sente su un piedistallo, ma che altri l’hanno messa su un piedistallo:

“Ho detto messa, è diverso. Quando una è così forte non ha bisogno di essere ancora più esaltata. Soprattutto uno sportivo ha il piacere di conquistarsi tutto”

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini faranno pace? Proprio la Bortone si è fatta promotrice di una riappacificazione tra i due, facendo un appello nel suo programma tv: ha ricordato alla Divina che Rosolino le vuole bene e si considera un suo amico. Insomma, che l’ex nuotatore ha agito in buona fede!