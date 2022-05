Stop Temptation, ira Can Yaman, scelta UeD: le 10 news della settimana

Bufera su Chiara Nasti che ha organizzato allo stadio Olimpico, assieme al compagno Zaccagni, un gender reveal (detto all’italiana, un evento in cui viene svelato il sesso del bebè di cui si è incinta). In molti hanno definito la vicenda una “cafonata”. “Siete invidiosi perché voi non potete farlo”, la replica di cattivo gusto dell’influencer.

Amici di Maria De Filippi ha chiuso i battenti. La ventunesima edizione l’ha vinta Luigi Strangis. Il giovane musicista ha battuto il ballerino Michele Esposito.

Uomini e Donne, altro show di ‘Queen Mary’, volge al termine. Gli ultimi fuochi d’artificio hanno visto protagonista la tronista Veronica Rimondi che ha scelto Matteo Farnea. Andrea Della Cioppa è rimasto a bocca asciutta.

Anna Tatangelo e Livio Cori, ora è tira e molla. A pochi giorni dalla notizia della fine della relazione, pare che i due ci abbiano ripensato. Si mormora che l’attore e la cantante stiano tentando di ricucire lo strappo d’amore. Ce la faranno?

Temptation Island, bye bye! Il reality delle tentazioni sicuramente non andrà in onda quest’estate. Non solo: pare ormai certo che non vedrà la luce nemmeno in autunno. E ora Che farà Filippo Bisciglia?

Dalla serie, c’eravamo tanto amati… ma ora non più. Fedro, che fu protagonista nel GF che lanciò Luca Argentero, ha attaccato duramente l’attore dandogli “dell’opportunista”. Quante ruggini! E pensare che i due una volta si consideravano “fratelli”.

Elisabetta Gregoraci, secondo quanto riferito dal magazine Vero, a breve tornerà in tv, sulle reti del Biscione. La showgirl calabrese sarebbe stata confermata alla guida di Battiti Live,

Can Yaman e il prezzo della popolarità. La star turca non ne può più delle fan che lo assediano sotto casa a Roma. La situazione è diventata insostenibile. Questo il motivo per cui l’attore è intenzionato a fare le valige e a rifugiarsi in una nuova abitazione. Lui stesso, con uno sfogo iroso, lo ha spiegato a mezzo social.

Secondo quanto appreso da Dagospia, al GF Vip ci sarebbero in corso ‘grandi manovre’ per arruolare due nuovi/e opinionisti/e nuove. Ciò significa che non solo non ci sarà più Sonia Bruganelli – che ha già reso noto che non sarà più della partita – ma pure Adriana Volpe. Si sussurra che il conduttore e la produzione vorrebbero “alzare il livello”.

Ilary Blasi, che capitombolo! Lunedì sera, nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, la conduttrice si è schiantata a terra cadendo dallo sgabello. Solo spavento e nessun danno serio riportato.