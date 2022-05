Ilary Blasi, rovinosa caduta all’Isola dei Famosi in diretta: timore in studio

Attimi di paura e spavento nel corso della 17esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, in chiusura di puntata, intorno all’1.20 di notte, ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sgabello bianco ed è caduta rovinosamente a terra. La moglie di Francesco Totti si è sbilanciata in avanti mentre si stavano svolgendo le nomination ed è finita gambe all’aria. Prontamente Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono precipitati su di lei per capire se avesse riportato danni o meno. Anche Gustavo Rodriguez si è fiondato sulla presentatrice per dare supporto. Fortunatamente non c’è stato alcun grave infortunio: Ilary si è messa a ridere con impaccio e imbarazzo per la clamorosa gaff di cui è stata protagonista. A quel punto anche gli opinionisti hanno iniziato a scherzare sul fuori programma.

“Davvero, così? Ma sei Malgioglio? Ma davvero, stai bene?”, la reazione tra il serio e faceto di Savino mentre era intento a risollevare da terra la conduttrice che si è affrettata a dire: “Tutto a posto”. Compreso che non c’era stata alcuna conseguenza rilevante, sono iniziate a piovere una serie di battute. “Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così”, il commento di Vladimir Luxuria, che ha ricordato l’epico scivolone che interessò l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

“Mi sono sbilanciata”, ha chiosato la Blasi. “Per forza, metti una giacca che pesa nove chili”, l’ironia di Savino, in riferimento al look originale della capitolina che poi ha ringraziato papà Rodriguez per essere stato l’unico concorrente tra gli eliminati presenti in studio ad essere andato in aiuto: “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezzora”, la stoccata spassosa rivolta agli opinionisti. “Zequila, mi meraviglio di te, da te non me l’aspettavo…”, la punzecchiatura di Savino verso l’ex naufrago. “Tu Antonio niente?”, ha fatto eco Ilary. “Pensavo a uno scherzo”, la giustificazione impacciata di Zequila.

Nicolas Vaporidis infortunato

Chi invece ha riportato un danno piuttosto grave durante la puntata è stato Nicolas Vaporidis che ha urtato iuna mangrovia con un alluce, ferendosi. L’attore è stato costretto a farsi medicare in infermeria. Quando è tornato in gioco non ha potuto camminare in quanto non riusciva a poggiare il piede a terra. Per tale ragione, durante le nomination, è stato aiutato prima da Alessandro, che gli ha dato sostegno, e poi da Alvin che lo ha caricato in spalle. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico. Vaporidis ha comunque già informato che non ha alcuna intenzione di ritirarsi.