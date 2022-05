Isola 2022, Luxuria a Lory Del Santo: “Pupazzo Barbapapà”. Cosa significa

I rapporti tra Lory Del Santo e il resto del gruppo sono sempre più tesi. La showgirl ha difatti riscontrato più volte una chiusura da parte degli altri naufraghi, emersa nel corso delle puntate. In occasione del diciassettesimo appuntamento di questa edizione, tuttavia, uno spiraglio di luce si è acceso per lei. Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, nuovi arrivati in Palapa, hanno avuto la possibilità di regalare l’immunità a uno dei concorrenti e hanno scelto proprio lei.

Insomma, nonostante i diversi attacchi, la naufraga cade sempre in piedi. Vladimir Luxuria si è dunque sbilanciata sull’attrice, uscendosene con un commento criptico. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha espresso un parere sulla showgirl, paragonandola a un pupazzo dei Barbapapà, celebre serie di libri per bambini creata da Annette Tison e Talus Taylor poi divenuta anche serie animata.

Una similitudine ricercata, in pieno stile Luxuria, che ha destato la curiosità del web: ma cosa avrà voluto dire? Per chi non ricordasse come sono fatti, i pupazzi in questione hanno una forma arrotondata alla base. Una peculiarità che permette di tornare nella medesima posizione eretta, qualora vengano buttati giù. Come i pupazzi, così anche Lory Del Santo ha mostrato di avere questa particolare caratteristica.

Nonostante i frequenti scontri con i propri compagni di avventura, infatti, la naufraga continua a rimanere in piedi, sempre pronta a fronteggiare i continui attacchi. E, in effetti, dopo aver ricevuto l’immunità da parte di Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, Lory ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Non mi lasciano mai in pace, sono in nomination ogni volta. Sto combattendo una guerra che non si capisce… loro continuano a votarmi. Finalmente!”, ha tuonato la naufraga contro i propri compagni, lamentando il fatto di essere stata nominata. Quindi ha sostenuto di non aver mai detto nulla di male.

Ilary Blasi ha cercato di indagare più a fondo, per capire a chi, nello specifico, Lory si riferisse. Dal canto suo, la naufraga ha riconfermato i nomi di Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, con cui già in passato si è scontrata. I due concorrenti hanno a loro volta lamentato la tendenza della showgirl a parlar male degli altri dietro le loro spalle. A loro, si è aggiunta anche la voce di Marialaura De Vitis, che però ha precisato di non avere nulla contro di lei.