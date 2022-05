Isola 2022, Vaporidis e Edoardo smontano Mercedesz: gli altarini celati

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi è entrata nel vivo. Ilary Blasi ha spostato l’attenzione su Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, che nei giorni scorsi non se le sono mandate a dire. Dopo la nomination della naufraga, infatti, tra i due i rapporti si sarebbero ghiacciati, tant’è che la conquistadora avrebbe ammesso di essere stata esclusa dal gruppo. La discussione tra loro e si è poi spostata sul legame che Mercedesz ha instaurato con Edoardo Tavassi, in tempi “da record”.

“È sfociato in un accanimento nei miei confronti, non le si può dire nulla. […] Mettersi in mezzo e giudicare in quel modo non mi è piaciuto. Il comportamento suo non lo approvo“, ha detto l’attore che ha definito il comportamento “forzato”, bollando gli atteggiamenti della naufraga “da mogliettina” e costruiti. Mercedesz si è infatti intromessa nella discussione tra Nicolas ed Edoardo, prendendo le parti di quest’ultimo: un atteggiamento considerato eccessivamente protettivo.

Nel confronto con gli altri naufraghi e con Ilary Blasi, la ragazza ha dunque confermato di essersi attaccata troppo in fretta. Guendalina non si è trattenuta e ha confessato di avere delle perplessità, soprattutto dopo essersi confrontata con il fratello: “Come fa una persona che si è lasciata da così poco ad entrare e cercare l’amore?” Mercedesz, per sua stessa ammissione, si è lasciata poco prima di entrare e, secondo la Tavassi, il suo atteggiamento non sarebbe stato cristallino.

Ilary Blasi si è poi rivolta a chi si è trovato, suo malgrado, in mezzo ai due fuochi, ovvero Edoardo Tavassi. La padrona di casa ha domandato al naufrago di prendere una posizione, a favore o di Mercedesz o di Nicolas. Senza battere ciglio, Tavassi si è diretto accanto a Vaporidis, confermando di aver trovato in lui un amico e di aver ricevuto effettive dimostrazioni di fiducia, ma non solo.

Il naufrago ha espresso i propri dubbi in merito, soprattutto dopo il confronto con Guendalina. “Ci siamo fatti due conti. Ha fatto la clip che era ancora fidanzata con quello, in teoria“, ha ribadito Tavassi. Dopo i dubbi che sono emersi nuovamente sulla situazione sentimentale di Mercedesz, le parole di Edoardo hanno assunto una valore ancora più importante.

Per onore di verità, Ilary Blasi ha comunque confermato la versione della conquistadora. Poco prima di partire, infatti, le due si sono viste e in quell’occasione la figlia di Eva Henger si è detta single.