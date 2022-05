Mattino Cinque: Mercedesz e Fulvio, le nuove rivelazioni di Eva Henger

Non c’è pace per Mercedesz Henger. La naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata al centro dell’attenzione dopo alcuni dettagli emersi sul suo rapporto con Fulvio. Se in precedenza Arianna David aveva smentito categoricamente queste voci, Andrea Franco Alajmo ha deciso di indagare più a fondo. Nello studio di Mattino5, il paparazzo ha infatti confessato di aver intrattenuto una lunga chiacchierata con Eva Henger, in seguito alla quale ha scoperto molte novità.

In videocollegamento con Federica Panicucci, il fotografo ha svelato diversi particolari trapelati in occasione del confronto con la showgirl ungherese. Mercedesz e Fulvio avrebbero avuto una storia durata “parecchi mesi“. In questo lasso temporale, come riporta Alajmo “avrebbero fatto un viaggio tutti insieme in Ungheria per andare a trovare la nonna e lo zio.”

Una tappa che si sarebbe rivelata decisiva per la conquistadora dell’Isola dei Famosi, sempre più vicina a Edoardo Tavassi. Il paparazzo dei vip ha difatti aggiunto che proprio in quel periodo, la naufraga avrebbe confessato alla madre di non essere innamorata di Fulvio. Le sue parole lascerebbero intendere che effettivamente i due si fossero lasciati prima della partenza per il reality.

Ciononostante, Alajmo ha precisato che i due si sono visti anche poco prima dell’inizio dell’esperienza in Honduras. “Basta seguire Mercedess, perché si segue sui social, si sono viste un sacco di Storie insieme con Fulvio“, ha chiosato infine. In sostanza, la fine della loro storia non sembrerebbe così sicura, così come Arianna David si era premurata di precisare nello studio di Pomeriggio5.

Il rapporto tra Mercedesz ed Eva Henger

La presunta relazione con Fulvio, tuttavia, non è stata l’unica questione su cui il pubblico ha continuato a polemizzare riguardo la conquistadora. I telespettatori sono infatti insorti dinanzi alla decisione di Mercedesz di partire comunque, nonostante le condizioni di salute della showgirl ungherese.

Per la prima volta sull’Isola, la naufraga ha parlato apertamente della sua situazione, sbottonandosi anche sul rapporto che intercorre con la madre. “Negli ultimi anni abbiamo avuto un periodo di distacco. Non abbiamo quasi parlato per due anni“, ha confessato la figlia di Eva Henger. Ma, come molto spesso accade, dinanzi a eventi di questo tipo tutto passa in secondo piano. Pur non avendo risolto del tutto i loro problemi passati, le due sembrano finalmente aver riscoperto l’affetto che le lega, a prescindere dalle incomprensioni.