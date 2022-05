Mattino 5, così è stata smascherata Mercedesz Henger: la verità celata

Una nuova polemica ha travolto Mercedesz Henger: pare infatti che la naufraga non sia single come ha affermato

Non accennano a placarsi le polemiche su Mercedesz Henger. Questa volta, però, non c’entrerebbero nulla le condizioni di salute della madre. La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi è infatti approdata in Honduras in qualità di conquistardora, con lo scopo di fare colpo su Edoardo Tavassi o Alessandro Iannoni. Già prima del suo ingresso, ha mostrato particolare interesse per il fratello di Guendalina, dicendosi single e aperta ad ogni eventualità.

Eppure, stando a quanto riportato da Andrea Franco Alajmo nel salotto di Mattino5, qualcosa non sembra tornare nella sua versione. Il paparazzo dei vip ha riportato una segnalazione nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, smascherando Mercedesz Henger. La figlia della showgirl ungherese sarebbe infatti fidanzata, a discapito di quanto affermato, con un ragazzo di nome Fulvio.

“Mercedesz è impegnata già da diverso tempo e fino a una settimana prima di partire stava con questo Fulvio.” Alajmo si è detto sicuro della situazione sentimentale della naufraga, portando con sé alcuni scatti inequivocabili. In effetti, nelle foto incriminate la conquistadora si è mostrata in compagnia di un uomo, con il quale si è scambiata un bacio, all’interno di un ristorante.

Ad esprimere la propria opinione in studio erano presenti anche Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli. Se il primo ha manifestato solidarietà per il “povero Edoardo Tavassi“, la seconda ha rincarato la dose sulla naufraga, tuonando: “Se avessi una mamma in quelle condizioni, non partirei per tutto l’oro del mondo.”

Le parole di Eva Henger in difesa della figlia

La posizione della primogenita di Eva Henger inizia a complicarsi. Di recente, proprio la showgirl ungherese è intervenuta in difesa della figlia, fortemente criticata per la scelta di aver comunque preso parte al reality di Canale 5. Dal canto suo, la showgirl ha chiarito più volte di essere stata lei stessa a spronarla a partire, spingendola a non rinunciare a questa esperienza. Anzi si è augurata che possa rientrare in Italia da vincitrice. “A me fa piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia”, ha affermato in videocollegamento nella puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri.

Eva ha poi rivolto un messaggio direttamente ai leoni da tastiera, chiedendo loro di non lanciare accuse infondate. Tuttavia, se la notizia dovesse risultare verificata, per Mercedesz si tratterebbe di un ulteriore appiglio da parte degli “odiatori”. Inoltre, potrebbe essere un duro colpo da mandare giù per Edoardo Tavassi, che ha iniziato a legarsi a lei.