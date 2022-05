Mercedesz Henger sotto attacco per l’Isola: Eva dà una lezione agli hater

È esplosa la polemica su Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi nonostante la madre in ospedale. Per tanti la giovane naufraga avrebbe dovuto ritirarsi e c’è chi esprime il proprio pensiero con i soliti modi educati e docili. No, ovviamente è pura ironia: i leoni da tastiera si sono scagliati contro Mercedesz ricoprendola delle peggiori critiche e delle peggiori espressioni dispregiative. La sua colpa? Non essere rientrata in Italia dopo l’incidente di Eva Henger. Hanno dimenticato però che è stata proprio Eva a insistere affinché Mercedesz non lasciasse il reality show: lei, infatti, voleva farlo.

Adesso Eva è in Italia, è stata trasferita a Roma ed è sotto le cure del professor Lorenzetti. Oggi sono apparsi insieme, medico e paziente, nella puntata di Pomeriggio 5 nella quale Barbara d’Urso ha mostrato a Eva anche tutte le critiche rivolte a sua figlia. C’è stata una grande polemica su Mercedesz e di sicuro i commenti si sprecheranno ogni volta che ci sarà una puntata dell’Isola dei Famosi. Quando Barbara ha spiegato a Eva, in collegamento dall’ospedale, che ci sono state critiche molto forti verso sua figlia lei è sembrata cadere dalle nuvole.

Eva non concepiva cosa avrebbe potuto spingere qualcuno ad attaccare Mercedesz Henger per l’Isola se è stata lei a chiederle di non abbandonare. Infatti ancor prima di leggere i commenti, la Henger ha chiarito il suo punto di vista:

“Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me”

Poi la conduttrice di Pomeriggio 5 ha mandato in onda una clip con i peggiori commenti su Mercedesz. Eva è rimasta in collegamento, nonostante Barbara si fosse proposta di interromperlo prima di andare avanti. Dopo aver letto espressioni come “che schifo” e anche di peggio, Eva Henger ha difeso sua figlia Mercedesz con le lacrime agli occhi: “A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”.

Eva Henger si sente in colpa per le critiche a sua figlia. Sente di esserne la causa, pensa che con il suo incidente, piuttosto grave anche, abbia rovinato l’esperienza di Mercedesz all’Isola perché adesso viene ricoperta di insulti e critiche. Barbara d’Urso ha capito invece che se Mercedesz fosse tornata in Italia ora Eva si sentirebbe ancora più in colpa e starebbe peggio di come sta. Ed è qui che Eva ha dato una prima lezione agli hater:

“Così almeno la vedo di più, questo è il suo lavoro. Se avesse avuto un altro lavoro prima o poi sarebbe dovuta tornare. La vedo di più così. Non dite cattiverie per favore. Lei voleva tornare a casa, ho voluto io di no. Non è egoista”

Barbara le ha consigliato di rispondere a queste critiche con un sorriso, ma lei ha fatto di più. La seconda lezione di Eva Henger: ha invitato gli autori degli insulti a sua figlia Mercedesz a lasciarle vivere la sua esperienza. Anziché scrivere cattiverie su sua figlia potrebbero inviare dei messaggi a lei, ha aggiunto, così possono chiacchierare e le tengono compagnia. Insomma, potrebbero investire meglio il loro tempo.