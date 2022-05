Eva Henger trasferita in ospedale a Roma: “Sarà operata più volte”

Eva Henger è ancora in ospedale. Dopo l’incidente automobilistico in cui è rimasta vittima insieme al marito Massimiliano Caroletti, l’attrice e soubrette deve fare i conti con un lungo periodo di cure. Nelle ultime ore la 49enne ha lasciato Gyor, la città dove vive e dove era stata ricoverata insieme a Caroletti, per essere trasferita a Roma, dove potrà ricevere cure migliori. A divulgare la notizia proprio Caroletti, che sui social network ha spiegato che la Henger è stata trasportata in eliambulanza.

A Novella 2000 Massimiliano Caroletti ha poi dichiarato:

“Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”

La clinica Parioli è una struttura privata della Capitale, che da oltre 40 anni lavora nel campo dell’ospedalità con strumenti all’avanguardia. Qui Eva Henger si sottoporrà a nuove operazioni dopo quella al braccio che stava andando in setticemia. Il quadro clinico della showgirl è critico ma non è in pericolo di vita.

Nelle ultime ore è arrivato sui social network, nello specifico su Facebook, il messaggio di supporto di Massimo Boldi, amico di vecchia data di Eva Henger:

“È arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre”

L’incidente di Eva Henger

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in Ungheria in uno scontro frontale con un’automobile che, stando alle prime informazioni, pare abbia tentato un sorpasso impossibile. Nel sinistro sono morte sul colpo due persone: un uomo e una donna sui 70 anni.

La Henger, che era alla guida, ha riportato fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino. La cintura di sicurezza, che ha salvato sia lei sia il marito, le ha procurato lividi e tagli. Massimiliano Caroletti in un primo momento sembrava più grave, ma dopo aver perso i sensi si è ripreso, anche se pure lui resta ricoverato.

Con la coppia non era presente la figlia Jennifer, 13 anni, che in quel momento era a scuola. Dopo l’incidente Mercedesz Henge, l’altra figlia di Eva, aveva deciso di mollare l’Isola dei Famosi, dove è tornata protagonista a sei anni dalla prima partecipazione, ma la madre l’ha invitata a non abbandonare il programma e a vincere per lei.