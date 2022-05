Anna Tatangelo a Napoli, a casa di Livio Cori: è di nuovo amore!

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme. Dopo lo stop delle ultime settimane i due si sono riappacificati. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna a Napoli. Lady Tata si è ritagliata un weekend di relax a casa del fidanzato. Il rapper e attore ha un appartamento ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, dove è nato e cresciuto.

Vestiti entrambi in maniera sportiva, Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati paparazzati complici e sorridenti. La piccola crisi che li ha colpiti solo un mese fa, per motivi del tutto sconosciuti, è stata dunque superata. La 35enne di Sora e lo scugnizzo napoletano hanno voglia di stare insieme e vivere in maniera serena questo amore.

Secondo il settimanale Chi, però, Anna Tatangelo avrebbe posto un ultimatum a Livio Cori:

“I patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”

Per ora i diretti interessati non hanno confermato i rumors che li vedono protagonisti. Qualche tempo fa, però, Livio Cori è sbottato sui social network invitando i suoi fan a non credere a tutto quello che si legge in giro. Silenzio stampa da parte di Anna Tatangelo, che da tempo ha a che fare con il gossip e sa bene come funzionano certi meccanismi.

Poco più che maggiorenne l’ex vincitrice di Sanremo Giovani ha iniziato una relazione con Gigi D’Alessio, all’epoca separato e con tre figli. L’ex giurata di X Factor è stata a lungo oggetto di critiche e malelingue e solo il tempo ha dimostrato l’unione di quel rapporto, seppur oggi finito.

Di quel grande amore resta però la cosa più bella, il piccolo Andrea che oggi ha undici anni. Il bambino ha già conosciuto Livio Cori, accanto a mamma Anna dal 2021. La passione è sbocciata in sala di registrazione, durante la preparazione di un album della Tatangelo.

Livio Cori ha conosciuto la collega di Sora nel 2019, dietro le quinte del Festival di Sanremo dove ha partecipato in coppia con Nino D’Angelo. Solo una simpatia e nulla più diventata col tempo qualcosa di solido che potrebbe portare a risvolti interessanti.

Anna Tatangelo non ha infatti mai nascosto il desiderio di diventare di nuovo mamma e, perché no, di indossare l’abito da sposa dopo aver raccontato le storie di tante coppie diverse in Scene da un matrimonio su Canale 5.