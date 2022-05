Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo insieme, ma a un patto: l’ultimatum

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme? Sembra proprio di sì, almeno secondo l’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Pare che per la coppia di cantanti sia tornato il sereno, dopo la brutta crisi. I vari rumors sulla rottura sono state al centro del gossip nelle scorse settimane e ora arrivano le belle notizie per chi tifa per questa coppia. Pare che Lady Tata abbia deciso di dare un’altra possibilità alla sua relazione con il rapper.

La Tatangelo e Livio sarebbero tornati insieme, ma a un patto. Questo è ciò che riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini. Sembra che l’ex compagna di Gigi D’Alessio abbia preferito lanciare un ultimatum al giovane rapper. Il settimanale spiffera che Anna avrebbe chiesto a Cori di dare alla loro relazione la priorità. Ecco l’indiscrezione di oggi:

“Dopo un mse di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”

Questo il presunto ultimatum che Anna Tangelo avrebbe fatto a Livio Cori per riprendere la loro relazione. E il rapper avrebbe accettato, pur di ritrovare la serenità nella loro relazione. Per ora non c’è alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Dopo la dolorosa fine della lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, Lady Tata aveva finalmente ritrovato il sorriso proprio a fianco di Livio.

Nel salotto di Verissimo, poco prima delle notizie sulla rottura, la famosa cantante aveva espresso bellissime parole nei confronti del rapper. Pertanto, il gossip sull’addio era arrivato come un fulmine a ciel sereno. Non era arrivato nessun commento da parte della 35enne, mentre Livio si era pronunciato chiedendo ai fan di non credere a tutto quello che si legge in giro.

Nei giorni scorsi, alcuni dettagli avevano fatto ipotizzare che tra loro la relazione non fosse mai arrivata a una vera e propria conclusione. Scendendo nel dettaglio, il settimanale Diva e Donna aveva fatto notare che entrambi non hanno mai tolto il ‘segui’ dai profili Instagram l’uno dell’altro. Ora quella lanciata da Chi sembrerebbe essere una conferma: Anna e Livio formano ancora una coppia.

Ma quella ufficiale dovrebbe indubbiamente arrivare dai due diretti interessati. Di sicuro, avranno modo di confermare, usando i loro seguitissimi profili social. Nel frattempo, la Tatangelo festeggia un nuovo e importante traguardo nella sua carriera da conduttrice. Infatti, pare che Scene da un matrimonio sia stato già confermato per una terza stagione.

Dunque, sembrerebbe che stia tornando la luce nella vita della nota cantante, su tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello amoroso. Non resta ora che attendere le conferme a queste indiscrezioni.