Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo sorride: cosa ha deciso Canale 5

La cantante starebbe per tornare in Mediaset nella prossima stagione con la nuova edizione di Scene da un matrimonio, ecco l’indiscrezione

Anna Tatangelo può festeggiare un nuovo importante traguardo lavorativo. Scene da un matrimonio, la sua prima vera trasmissione da conduttrice, è a quanto pare già stato confermato per una terza stagione.

Questo, perlomeno, è quello che gli affezionati fan di Anna Tatangelo possono leggere quest’oggi sulle pagine online di Dagospia. A lanciare lo scoop è il giornalista Giuseppe Candela, che nella sua rubrica “A lume di Candela” ha rivelato in anteprima assoluta l’indiscrezione.

Per il momento, in ogni caso, utilizziamo comunque tutti i condizionali del caso. Candela dice infatti che a Cologno Monzese gira voce che Scene da un matrimonio potrebbe essere rinnovato per una nuova stagione nel prossimo palinsesto tv. Sono solo dei rumor, insomma, ma tanto basta ai fan dell’artista per festeggiare.

Se la notizia dovesse essere confermata (da Mediaset, dalla diretta interessata o da entrambi) sarebbe comunque abbastanza clamoroso. Il programma, infatti, oltre a non essere stato particolarmente apprezzato dai critici non ha nemmeno regalato risultati di share entusiasmanti. Mediaset starebbe insomma facendo una scommessa, con la speranza che la prossima edizione possa regalare risultati migliori.

Una bella notizia, dunque, che arriva in un periodo non esattamente positivo per la cantante, che si sarebbe da poco lasciata con Livio Cori. Anche qui, in ogni caso, meglio andare con i piedi di piombo, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dell’artista campano.

Scene da un matrimonio: il format e come si è conclusa la seconda stagione

Nel corso della trasmissione, ovviamente registrata, Anna Tatangelo gira per l’Italia e incontra una serie di coppie pronte a fare il grande passo. La cantante di Ragazza di Periferia, nel programma, ha l’occasione di scoprire tutti i dettagli delle nozze dei protagonisti di ogni singola puntata e di parlare con loro dei preparativi, delle emozioni prima di salire sull’altare ma, perché no, anche dei dubbi e degli eventuali problemi di coppia. Un programma leggero, a tratti forse smielato, ma adatto alla fascia pomeridiana della domenica di Canale 5.

Nella puntata del programma più recente andata in onda lo scorso15 maggio, la Tatangelo ha incontrato Ilaria e Christian, una coppia di 25enni di Terracina che vivono a Sabaudia insieme alla figlia Chanel, di due anni e mezzo.