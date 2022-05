Anna Tatangelo e Livio Cori stanno ancora insieme? Lo strano indizio

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati per davvero o stanno ancora insieme? A sollevare qualche dubbio è il settimanale Diva e Donna, che porta a galla alcuni strani indizi. È vero che dall’account Instagram di Lady Tata sono sparite tutte le foto di coppia con il collega napoletano ma la 35enne non ha mai tolto il segui al 32enne. Pure Livio, grande amico di Nino D’Angelo, risulta ancora oggi un follower dell’interprete di Sora.

La presunta rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori ha fatto chiacchierare parecchio: secondo qualcuno sarebbe finita per il passato scomodo della prima, che ha vissuto per tanti anni accanto a Gigi D’Alessio. In una recente diretta sui social network, però, Cori ha invitato i suoi fan a non credere a tutto quello che si scrive in rete e sui giornali.

Nessun commento, invece, da parte di Anna, da tempo abituata al gossip, e sempre pronta in prima linea a dare la sua versione dei fatti. Forse non c’è stata una separazione definitiva con Livio Cori bensì una crisi passeggera o una lite ora in via di risoluzione? Insomma, per il momento i reali rapporti della coppia restano un mistero. Tutti sperano in un ritorno di fiamma visto che insieme la Tatangelo e Cori erano simpatici, divertenti e affiatati.

Chi è Livio Cori

Livio Cori è un cantante e attore napoletano classe 1990. Ha recitato nella serie cult Gomorra ed è nel cast di Made in Sud 2022. Ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Entrambi erano in gara, lui con Nino D’Angelo, e sono diventati amici dietro le quinte.

Si sono rivisti poi tempo dopo, quando Anna ha chiesto aiuto a Livio per alcune canzoni del suo nuovo album. A marzo 2021, in sala di registrazione, è scoccata la scintilla. Nulla si sa del passato amoroso del ragazzo, salito improvvisamente alla ribalta proprio grazie alla liaison con la Tatangelo.

Al contrario Lady Tata ha vissuto un’intensa, lunga e chiacchierata relazione con Gigi D’Alessio. Dopo l’addio il 55enne è andato avanti con la giovane Denise Esposito, 28 anni, dalla quale ha avuto il quinto figlio Francesco, nato a gennaio 2022.