Tatangelo, arriva la smentita di Livio Cori: “Quello che leggete è falso”

Nei giorni scorsi ha fatto molto clamore la rottura tra Livio Cori e Anna Tatangelo. A suscitare la curiosità generale sull’ormai ex coppia sono state soprattutto alcune dichiarazioni, attribuite al rapper campano, diffuse dal magazine Oggi. Stando alle parole incriminate, il 32enne avrebbe spiegato le cause della rottura dall’artista di Sora, dicendo che la responsabilità del naufragio sentimentale era da rintracciare nel loro diverso stile di vita. La responsabilità di confrontarsi con un nome ingombrante come quello della Tatangelo sarebbe stata troppo per Cori. Così si sarebbe consumata la frattura d’amore. Tale versione, però, è stata smentita.

A distanza di giorni dalla diffusione del comunicato, il rapper ha deciso di fare chiarezza in prima persona. Attraverso alcune Instagram Stories condivise di recente sul proprio profilo, l’artista campano ha smentito le suddette dichiarazioni. “Ci tenevo a dirvi una cosa al volo: non ho rilasciato nessuna intervista“, ha rivelato, cercando di mettere a tacere la questione. “Tutto quello che leggete in giro è falso“, ha poi proseguito il 32enne, negando il suo coinvolgimento sulla nota diffusa dal magazine diretto da Carlo Verdelli.

Livio Cori smentisce le dichiarazioni, Anna Tatangelo non si esprime

Livio Cori e Anna Tatangelo erano legati dal 2021. La coppia ha cercato di vivere lontano dai riflettori la propria storia, per volontà di entrambi. Tuttavia, le voci hanno iniziato a circolare e, alla fine, i due hanno ufficializzato il legame, mostrandosi insieme sui rispettivi social.

Solo alcuni mesi fa, inoltre, “Lady Tata” si era sbilanciata sul partner nel salotto di Verissimo, parlandone come di “una persona che mi dà tanto.” In tale occasione, ha rivelato di aver vissuto un periodo complesso, dal quale il rapper campano l’avrebbe aiutata a rialzarsi. Tra i due sembrava che tutto filasse liscio.

Nel corso della durata della relazione, inoltre, la Tatangelo avrebbe provveduto a presentare il compagno al figlio Andrea, nato dalla relazione vissuta con Gigi D’Alessio. Sembrava finalmente essersi ristabilita l’armonia nella sua vita, fino alla notizia diffusa da Chi Magazine alcune settimane fa.

Pur essendosi trincerata dietro il silenzio, l’artista di Sora ha mandato un messaggio inequivocabile, smettendo di seguire sui social il rapper, che ha fatto altrettanto. Il mistero sulla rottura dunque si infittisce, soprattutto dopo la smentita da parte di Cori.