È ufficialmente giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Dopo lo scoop lanciato da Chi Magazine, che, a proposito delle cause relative all’addio, ha parlato di incomprensioni caratteriali e non di tradimenti, nelle scorse ore il cantante napoletano ha rotto il silenzio e ha confermato la notizia. Chi invece per il momento tiene la bocca cucita è “Lady Tata” che da quando ha iniziato a circolare la voce sulla rottura non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Classe 1990, Livio Cori è un giovane rapper e attore partenopeo che aveva stregato la cantante di Sora, reduce della tormentata fine della love story con Gigi D’Alessio. Tra Anna e Livio la passione è durata circa un anno per poi naufragare in modo alquanto inatteso. Cori, tramite una nota del suo staff consegnata al magazine Oggi, ha spiegato in prima persona i motivi che hanno portato la storia d’amore su un binario morto.

Nel comunicato ricevuto dal magazine diretto da Carlo Verdelli, lo staff di Cori ha fatto sapere che Livio ha deciso di troncare per via di stili di vita e impegni professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, si legge nella nota che ha quindi spiegato che il rapper non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna tanto famosa, con un ex compagno dal nome importante (Gigi D’Alessio, ndr), al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Cori ha dunque puntato il dito sull’ormai ex fidanzata. “È colpa sua”, ha sottolineato lo staff del musicista, che lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada maestra nel mondo della musica. E farlo all’ombra dell’ingombrante figura della Tatangelo non sarebbe stato facile. Questo, dunque, sarebbe il vero motivo dell’addio. Si attendono conferme o smentite sulla questione.

Anna Tatangelo fa piazza pulita sui social: Livio Cori cancellato

Come si è accennato, fino ad ora la Tatangelo ha preferito trincerarsi dietro a un assordante silenzio. Un gesto però la dice lunga su come abbia reagito al naufragio sentimentale: dal profilo Instagram della cantante è stata fatta piazza pulita di tutte le foto e di tutti i video che la vedevano spensierata e felice al fianco del rapper.