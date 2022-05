Tempo di riflessioni e bilanci per Luigi Strangis dopo la cavalcata trionfale ad Amici di Maria De Filippi 21. Il cantante, in una lunga intervista rilasciata al blog Isa e Chia, ha fatto chiarezza in modo definitivo sul suo legame con la danzatrice Carola Puddu, oltre ad aver spiegato nel dettaglio il rapporto che condivide con il “rivale” Alex (al secolo Alessandro Rina), quali progetti ha per il futuro imminente e come ha vissuto la proverbiale severità del prof Rudy Zerbi all’interno della scuola. Spazio anche a Michele, altro finalista del talent show di Canale Cinque. Strangis ha ribadito di sperare che con il ballerino possa continuare ad avere una stimolante amicizia.

“Più che severo, vuole che si lavori, ma quello penso che fosse fondamentale per tutti”, ha sottolineato il cantante riferendosi a Zerbi. Largo poi alla sua situazione sentimentale. Carola Puddu, poco prima di lasciare il programma, è uscita allo scoperto, confessando di essersi innamorata. Strangis non ha ricambiato in modo ‘simmetrico’, preferendo adottare un basso profilo e facendo intendere di non aver voglia di intraprendere con la ragazza una love story. In molti speravano che con la fine della trasmissione i due si potessero vedere e, chissà, magari iniziare una frequentazione. Non avverrà nulla di tutto questo.

Pochi giorni fa, a Chi Magazine, Luigi aveva confidato di aver sentito Carola, di volerle “un sacco di bene” e di essere molto “concentrato sulla musica”. Dichiarazioni che avevano fatto credere che forse ci fosse uno spiraglio per la nascita di una love story. Nella chiacchierata con Isa e Chia, quello spiraglio è stato definitivamente chiuso. Strangis ha ribadito che ha sentito la ballerina di recente, di provare parecchio affetto per lei, ma che l’amore non c’è. Solo amicizia: “Penso che avremo modo di sentirci e di mantenere quell’amicizia che c’è sempre stata”. Quando gli è stato fatto notare che però la Puddu ha parlato di un qualcosa di oltre l’amicizia, il cantante ha ulteriormente messo le cose in chiaro:

“Lo so, però, io al momento sono davvero molto impegnato con la musica, sono molto concentrato su quello che voglio fare e quello che voglio essere, quindi mi concentro su quello”.

Amici di Maria De Filippi, Luigi e Alex oltre la rivalità

Capitolo Alex: ad Amici si è ritrovato inevitabilmente a battagliare contro il compagno d’avventura. Ne è nata una sana rivalità. Però, nessuna frizione tra Strangis e Rina, come sottolineato dallo stesso vincitore di Amici che ha ripetuto di provare tanta stima per il collega e amico. Quindi ha aggiunto di nutrire la speranza di continuare a coltivare il rapporto anche con il danzatore Michele, definito una “bellissima persona”. In generale, ha evidenziato sempre Luigi, si sta tenendo in contatto con tutti gli ex allievi.

Per quel che riguarda gli obbiettivi professionali, per ora non se ne pone. “Non mi pongo né limiti, né traguardi. Quello che sarà, si vedrà”. ha chiosato.