Amici 21, Luigi torna sul rapporto con Alex e su Carola: “Ci sentiamo…”

A tre giorni di distanza dalla vittoria ad Amici 21, Luigi Strangis torna a parlare dell’esperienza vissuta sotto i riflettori delle telecamere. Dopo tanti mesi di lontananza, ha avuto finalmente la possibilità di riabbracciare i suoi cari e di tornare alla realtà. Un enorme successo per il 20enne calabrese, che continua a ringraziare Maria De Filippi per tutto questo. Oggi si svela in una nuova intervista sul settimanale Chi, dove parla del suo rapporto con Alex (all’anagrafe Alessandro Rina) e di cosa sta accadendo con Carola Puddu.

I telespettatori hanno sognato parecchio con una eventuale storia d’amore con la ballerina, ma anche con l’amicizia nata con il suo collega. Inizialmente, Luigi e Alex hanno instaurato un rapporto molto forte, apprezzatissimo dal pubblico di Canale 5. Infatti, la stessa Maria ha poi cercato di far tornare il sereno tra i due giovanissimi cantanti, facendo presente il desiderio dei telespettatori. Dopo un periodo di gelo, ecco che finalmente sono tornati i sorrisi e gli abbracci. Anche durante la finale i fan sono impazziti di fronte alla loro complicità.

In questa nuova intervista, Luigi ammette di ricordare tutti i suoi compagni con affetto. Non solo, non intende definirli avversari in quanto sa che ognuno di loro ha portato all’interno del talent show di Canale 5 il suo stile. Ed ecco che arriva la domanda sul suo rapporto con Alex, arrivato invece secondo nella categoria canto. Queste le sue parole sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

“È stato il compagno con cui ho avuto più confronti è vero. Ma siccome lo stimo infinitamente, è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex si meritava anche lui il titolo come credo alla fine ce lo meritavamo tutti. Certo sono contento che sia andata così. Ma sono altrettanto contento che Alex andrà avanti perché è bravissimo”

In una delle sue prime interviste, Luigi Strangis dopo Amici non ha parlato di Carola Puddu. Invece, oggi il vincitore del talent show svela come stanno le cose e sicuramente le sue parole alimenteranno le speranze dei fan che vorrebbero vederli formare una coppia.

“Con lei ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”

Non chiude completamente la porta, anzi sembra esserci tutt’ora un bel rapporto d’amicizia. La stessa ballerina aveva espresso tutta la sua felicità di fronte alla vittoria del cantante calabrese. E ovviamente non manca, anche questa volta, un pensiero per chi gli ha permesso di vivere questa esperienza e non solo. Si tratta, chiaramente, di Maria De Filippi.

‘Queen Mary’ per gli allievi della sua scuola non rappresenta solo una conduttrice. Per tutti loro è una presenza costante, in grado di portarli a riflettere nei momenti felici e in quelli più tristi. Grazie a lei, oggi Luigi sta bene e lo ribadisce. Conferma di aver parlato spesso con Maria, la quale ha cercato di capirlo e spesso ci è riuscita.

“Grazie a lei so che non mi devo vergognare di quello che sento e di quello che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, essendo me stesso. Qua dentro è uscita tutta la mia sensibilità”

Ora di fronte a Strangis c’è un futuro nel mondo della musica italiana, che condividerà nella nuova casa discografica nata dalla collaborazione tra alcuni volti del programma. Luigi ha rifiutato di entrare a far parte in altre celebri etichette, scegliendo di iniziare ufficialmente la sua carriera così.