Amici, Giordana Angi e Briga dietro l’etichetta 21co: replica alle polemiche

Briga e Giordana Angi sono tra i fondatori dell’etichetta musicale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi ha fatto un ulteriore passo avanti per supportare i sogni dei giovani talenti. Ai ballerini da sempre viene offerto di far parte del corpo di ballo dei professionisti e tantissimi che sono stati allievi lavorano anche solo al Serale, per esempio, dove servono più professionisti rispetto al pomeridiano. C’era bisogno di fare qualcosa in più anche per i cantanti e così tutto lo staff musicale che supporta i cantanti nel percorso potrà farlo anche a percorso terminato.

Da ieri infatti non si fa che parlare della 21co, casa discografica di Briga e Giordana Angi e non solo. Il motivo? Con la 21co hanno firmato Alex Rina e Luigi Strangis, due dei preferiti da casa di quest’anno. Albe pare abbia firmato con la Warner, mentre Sissi con la Sugar; LDA fa parte della famiglia Sony. Dello staff di questa nuova casa discografica fanno parte anche Gabriele Costanzo, figlio di Maria e Maurizio che lavora anche a Witty Tv, e Memo Giovenco, responsabile musicale di Amici. C’è anche Emanuela Sempio, autrice televisiva della Fascino.

Proprio lo staff della Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, hanno confermato a Rockol nelle scorse ore che questa etichetta metterà a disposizione dei ragazzi tutto il team di Amici. Un progetto nato per accompagnare i giovani artisti nella crescita musicale, facendo sì che non vengano solo masticati e gettati via dalle case discografiche più grandi. Alex e Luigi hanno accettato di firmare con la 21co e questo ha scatenato l’ironia pungente di una parte dei loro fan. Alcuni infatti si aspettavano un contratto con una major, quindi è partita la solita polemica facile.

Così oggi Giordana Angi ha replicato alle polemiche dei fan di Luigi e Alex, postando anche le parole dei due allievi. Alex e Luigi hanno spiegato perché hanno scelto la 21co, confermando di credere molto in questo progetto e soprattutto si sono detti ben contenti di proseguire con le persone che li hanno fatti crescere in questi mesi. Pare infatti che ci sia stato l’interesse di alcune major anche per loro due, che però hanno preferito la 21co. Giordana ha letteralmente sbottato sui social:

“Quando leggo quello che alcuni di voi scrivono penso che dovreste pensarci di più prima di sparare aggettivi sul mio nome e cognome ma soprattutto vorrei vedere il vostro di nome e cognome dalla polizia postale per poter capire chi mi insulta”

Ha scelto di rendere note le dichiarazioni di Luigi e Alex su 21co per far capire che hanno scelto questo progetto, seppure appena nato, perché hanno preferito affidarsi a un gruppo di persone intenzionato a tutelare il loro talento. “Nella speranza di riuscire a regalare un futuro longevo e non usa e getta”, ha aggiunto. Ha provato a far capire che avere a disposizione un intero staff, quello di Amici, che tiene a loro è una gran fortuna, e non il contrario. Poi è passata a difendere sé stessa e il suo lavoro:

“Non permetto a nessuno di dire falsità o di screditare un lavoro che stiamo iniziando a fare e che prevede tutta la passione, la dedizione di cui siamo in possesso, ma soprattutto la testa e l’attenzione che chi ha un sogno merita. Penso anche che i talent diano una grande visibilità a chi partecipa ma poi quando si spengono le luci della telecamera diventa duro”

Questo spera che i fan di Alex e Luigi che hanno polemizzato riescano a comprendere. L’intenzione di questa nuova etichetta di Briga e Giordana Angi, infatti, è supportare il talento e non sfruttare la notorietà dovuta ad Amici, illudendo i ragazzi e abbandonandoli dopo.