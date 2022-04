LDA dopo Amici 21 ha già spiccato il volo: importante contratto discografico

LDA dopo Amici 21 ha firmato un contratto discografico! Un tempo gli allievi scoprivano già nel talent show se e quali case discografiche erano interessati a loro. Nelle ultime edizioni qualcosa è cambiato, ma non troppo. C’è chi scopre durante il programma di avere case discografiche interessate e chi dopo, come per esempio l’ultimo eliminato. Aver lasciato la gara senza raggiungere la finale, e neanche la semifinale, come tanti speravano e si aspettavano non ha precluso il percorso artistico del giovane Luca D’Alessio. Come dice spesso Maria De Filippi, Amici è una vetrina, è un trampolino di lancio e non può essere considerato un punto di arrivo. Anzi, è il contrario: è una partenza.

I giovani cantanti e ballerini arrivano nel talent show sperando di essere notati e anche per farsi conoscere. Certo la vittoria così come il montepremi può far gola: a chi non piace vincere? Ma tutte le loro speranze sono riposte su ciò che succede dopo e LDA non può che essere soddisfatto. Purtroppo ha vissuto una crisi che ha influito sul suo percorso, non era più concentrato ed è per questo che ha accettato il verdetto dei giudici senza battere ciglio. Il pubblico ha fatto molta più fatica ad accettarlo invece, c’è stata una bufera sui social contro l’eliminazione di LDA e tanti ancora non si rassegnano.

Adesso i fan del giovane D’Alessio potranno ritrovare il sorriso, perché sebbene sia uscito da Amici 2022 e non alzerà la coppa ha già un futuro musicale. O almeno ne ha uno imminente, poi tutto dipenderà dal successo che avrà la sua musica. Intanto LDA ha firmato un contratto discografico dopo Amici 21 e con una delle case più blasonate. Si tratta della Sony Music Italia, che ha dato il suo caloroso benvenuto al giovane artista annunciando l’uscita del suo ultimo singolo Bandana. “Benvenuto in famiglia”, hanno scritto su Instagram.

LDA è entrato a far parte della Sony Music appena pochi giorni dopo l’eliminazione che ha scosso tutti. Adesso potrà concentrarsi su nuova musica e magari lavorare al suo primo album. I fan continueranno a sostenerlo e a fare il tifo per lui, certo è che le case discografiche non potevano farsi scappare l’unico Disco di Platino di questa edizione. Unico per il momento, almeno.