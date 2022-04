LDA è stato eliminato ad Amici 2022, a sorpresa. Le anticipazioni avevano svelato che Luca era al ballottaggio con Nunzio, ma avevano anche aggiunto che sarebbe stato il ballerino a lasciare la scuola. Niente di più sbagliato: sebbene Nunzio fosse pronto ad andare via, e lo ha detto, l’ultimo eliminato è LDA. Non è la prima volta che le anticipazioni sbagliano da quando l’eliminato viene annunciato da Maria De Filippi in casetta, per questo è sempre bene ricordare che sono indiscrezioni da prendere con le pinze. Questa puntata ne è stata la conferma, visto che hanno toppato: LDA è stato eliminato, non Nunzio.

Appena Maria ha fatto il nome di Luca, però, Nunzio ha cominciato a ribellarsi e disperarsi. Da quando erano tornati in casetta infatti non aveva fatto altro che dire di essere pronto a lasciare il programma, perché aveva ormai dato il massimo. E invece la giuria ha preferito lui sul palco anziché LDA. Quest’ultimo era a sua volta consapevole di non avere più quel fuoco negli occhi che gli permettesse di andare avanti. E infatti era già rassegnato dopo essere finito al ballottaggio.

“No no no Maria, non deve uscire Luca. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu?”, ha cominciato a urlare Nunzio passeggiando per la casetta. LDA ha provato a calmarlo, ma non c’era verso. I due erano anche molto legati, inoltre per Nunzio avrebbe meritato più Luca di andare avanti per il percorso fatto ad Amici 21. Luca non era d’accordo: “Mi fai parlare, fermati. Io non ci sto più con la testa, tu ci sei. Siamo tutti forti qua dentro”. Nella disperazione più totale, Nunzio si è rivolto a Maria per chiederle perché doveva uscire LDA e non lui. La conduttrice è stata come sempre materna e comprensiva e ha trovato le parole giuste per fermarlo:

“La giuria ha votato così. Nunzio, scusami se mi permetto. Io capisco l’atteggiamento con cui lo stai facendo, però devi essere rispettoso di Luca. So che non è mancanza di rispetto e che pensi non sia giusto, però in questo momento centrale è lui. Ok, Nunzio? E se ascolti quello che ti ha detto mi sembra che dimostri una maturità importante nel dirti forse io sono arrivato, no?”

D’Alessio ha confermato tutto: “È palese agli occhi di tutti il fatto che non sono più Luca, quello del pomeridiano, non c’è più”. Per questo secondo lui era giusto che Nunzio proseguisse. LDA in lacrime ha speso una parola per tutti i suoi compagni prima di andare via. “Siete stati una seconda famiglia, tutti. Vi porterò nel cuore tutta la mia vita. Avete fatto migliorare Luca come persona, tutti”, ha detto prima di rivolgersi personalmente a ciascuno di loro. Ci sono state lacrime e abbracci, si sono creati legami molto forti e lasciarsi dopo tanti mesi non è facile. Poi LDA ha ringraziato Maria De Filippi: “Maria ti volevo ringraziare, mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone, mi hai fatto essere Luca. Punto”.

“Gigi D’Alessio non mi ha mai telefonato, neanche a Natale”, parla Maria dopo l’eliminazione di LDA

Quando ha detto “mi hai fatto diventare Luca” intendeva dire che non è più Luca il figlio di Gigi D’Alessio. Dopo Amici sarà solo LDA per tanti, e forse per qualcuno Gigi sarà ormai il padre di LDA e non il contrario. Maria ha svelato che D’Alessio non si è mai fatto sentire durante Amici:

“Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro. Nonostante abbia il mio cellulare e io ho il suo. Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest’anno”

LDA non ha perso la sua ironia e la sua simpatia, infatti quando Maria ha parlato degli auguri di Natale mancati lui ha commentato così: “Va beh questa è maleducazione però!”. E ha fatto ridere tutti. Un vero peccato che abbia perso di vista l’obiettivo a un certo punto, perché LDA è un grande protagonista di Amici 21 e avrebbe potuto puntare ancora più in alto. Tornerà a casa con la consapevolezza di avercela fatta con le sue forze, come ha sottolineato la stessa Maria:

“Ti ricordi che ai casting che ho detto di chi eri figlio? Volevo che questa cosa fosse trasparente, perché hai fatto i casting come tutti gli altri. Intendiamoci bene. Essere figlio di tuo padre è un privilegio e allo stesso tempo per la carriera che vuoi fare è un bel fardello. Credo che quando hai scelto di fare questo mestiere ti sia palesato davanti tutto questo. Spero tu abbia imparato a convivere, l’importante era imparare a conviverci”

LDA ad Amici 2022 ha avuto modo di farsi conoscere. Se fosse saltato fuori dal nulla, secondo lui, molta gente non avrebbe avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per ciò che è, ma lo avrebbe solo etichettato come “il figlio di”. Quindi ha concluso: “Mi avete migliorato, ve lo dico dal cuore”.