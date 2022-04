Amici 21, LDA a rischio crolla: “Non ero più qui per me”, Maria lo consola

LDA è finito a rischio eliminazione ad Amici 2022, per la prima volta da quando è cominciato il Serale. Appena ha visto comparire la sua faccia sulla carta del concorrente che sarebbe finito al ballottaggio finale ha reagito molto sportivamente. Sembrava quasi che LDA se lo aspettasse, ma non perché potrebbe ritenersi inferiore rispetto a Luigi o Michele, che sono gli altri due rimasti in squadra insieme a lui. No, in realtà LDA ha avuto una crisi ad Amici ed è per questo che sa di essere rimasto in un certo senso indietro. Questa crisi ha fatto sì che il suo percorso durante il Serale di Amici 2022 non fosse un crescendo, come i suoi compagni di squadra.

A un certo punto nei mesi scorsi ha ammesso di non riuscire più a cantare sul palco di Amici. Non era ancora cominciato il Serale, ma è chiaro che sia stato un momento molto difficile per lui. Tutte cose di cui lui sembra perfettamente consapevole. Tant’è che appena ha visto spuntare la sua carta e non quella di Luigi, a rischio con lui, LDA ha ammesso di meritare il ballottaggio. Per lui insomma ci stava che i giudici salvassero Luigi e Michele e non lui dopo tutto ciò che è successo nei giorni precedenti e soprattutto in questo periodo.

LDA ha avuto una crisi anche durante il Serale e stasera Maria è intervenuta per supportarlo. Tutto è successo durante la puntata stessa, la conduttrice ha preso la parola per dire a LDA che solo lui sa cosa è successo non tutto il mondo. Forse perché ciò a cui si riferiva non è andato in onda, infatti ha invitato il figlio di Gigi D’Alessio a spiegarlo, visto che ormai ne aveva parlato. E rivolgendosi ai giudici ha aggiunto che gli allievi pensano che il daytime e il loro stato d’animo in qualche modo influisca sui risultati. Però LDA ha spiegato che il suo stato d’animo in realtà ha influito su di lui. Quindi ha ammesso davanti a tutti che a un certo punto del percorso non era più ad Amici per sé stesso:

“Ha influito in me. Sono stato male, non credevo più tantissimo in me, non stavo più qui per me ma per i miei genitori e per chi mi vuole bene. Ho avuto un momento dove stavo veramente tanto tanto giù, quindi è abbastanza meritato. Però ci riprendiamo”

Maria ha consolato ancora LDA al Serale di Amici. Gli ha fatto notare che sono chiusi in una casetta da mesi e mesi, con una convivenza obbligata. Ed è normale avere un crollo, insomma. LDA ha confermato: “Mi manca un po’ tutto, la mia città, ‘na bella pizz”.