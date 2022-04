Serale Amici 2022 sesta puntata: l’eliminato spiazza, sui social è bufera

L’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 2022 è arrivato a sorpresa: LDA è uscito. Le anticipazioni erano sbagliate anche stavolta, si vociferava sarebbe stato Nunzio a uscire e invece lui è ancora dentro, per la gioia del pubblico. Nunzio è tra i preferiti ormai perché fa spettacolo ed è divertente. Non a caso già nei primi minuti del programma si è reso partecipe di un siparietto con Raimondo Todaro e Maria De Filippi. L’insegnante ha fatto sapere alla conduttrice che Nunzio era arrabbiato con lei e l’allievo ha confermato: il motivo? Maria si è vestita di rosa e di nero, i colori del Palermo. Lui è di Catania e c’è una forte rivalità tra le due città sicule, ma stava solo giocando ovviamente. Alla fine la conduttrice gli ha detto che sono comunque due città della Sicilia e Nunzio ha esclamato: “La perdoniamo!”.

Il boccino della prima partita è finito nelle mani della squadra Cuccarini e Todaro, grazie alla prova vinta da Emanuele Filiberto che ha scelto la busta numero uno. E c’erano proprio i nomi dei due professori. I CuccaTodo hanno scelto di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e hanno portato a casa la vittoria. C’è stato come sempre uno scambio di opinioni abbastanza acceso tra Todaro e Celentano, così come tra Zerbi e Cuccarini sul guanto di sfida col duetto. A fine partita, comunque, LDA è finito al ballottaggio finale: i giudici hanno salvato prima Michele, poi Luigi. Luca se lo aspettava e ha ammesso di meritarlo, vista la sua crisi.

La seconda partita ha visto sfidarsi le medesime squadre, ma si è svolta in sole due prove: Alex prima e Serena e Nunzio dopo nulla hanno potuto contro Luigi e Michele. In due sfide i ZerbiCele hanno vinto e hanno mandato al ballottaggio Nunzio, Serena e Alex. Stavolta si è aggiunto il ballerino di Raimondo al ballottaggio finale. Prima di passare alla terza partita c’è stata la sfida tra i professori: CuccaTodo contro ZerbiCele. Poi Rudy e Alessandra hanno chiamato al centro del palco la squadra delle PePe, ovvero Peparini e Pettinelli.

La partita è cominciata con un guanto di sfida tra Dario e Michele – qui tutte le sfide della puntata -, vinto dal secondo. Solo il simpatico duetto tra Albe e Dario ha convinto i giudici a dar loro un punto ha preso il punto. Però il ballerino della Peparini, da solo, ne ha persi due e hanno vinto quindi ZerbiCele. Proprio Dario ha raggiunto Nunzio e LDA al ballottaggio finale, ma è stato salvato subito dai giudici prima di tornare in casetta. Durante le ultime esibizioni, inoltre, Luca è scoppiato a piangere: cantando si è liberato di tutta la tensione e si è lasciato andare. Il pianto improvviso di LDA, arrivato dopo il precedente sfogo, non ha lasciato indifferente Maria che ha speso belle parole per lui e lo ha invitato a non farsi sempre tante domande.

LDA o Nunzio: chi è stato eliminato davvero ad Amici 2022?

Appena arrivati in casetta LDA ha espresso il suo dispiacere per essere finito all’ultimo scontro con Nunzio, infatti sono molto amici. “Se proprio dovevo uscire non c’è persona migliore che mi poteva mandare a casa“, ha risposto Nunzio. Il ballerino ha anche ammesso di aver fatto tutto ciò che poteva fare:

“Sincero, ho fatto il massimo. Più avanti di qua non potevo andare. Ma non perché sono inferiore, perché mi sono difeso bene. Però Amici è il percorso Amici è il percorso, io l’unico rimpianto che ho è non essere entrato a settembre. Sono entrato troppo tardi, sono arrivato alla sesta: cosa devo chiedere di più? Luca, è un onore uscire con te, ti voglio troppo bene”.

Quando LDA ha detto che sarebbe stato comunque il prossimo a uscire, Nunzio lo ha rimproverato: nel momento in cui avrebbe buttato fuori lui, doveva dare il massimo e proseguire la gara. Non avrebbe accettato di vedere LDA gettare la spugna, tuttavia Luca ha ammesso di aver perso la concentrazione. D’un tratto poi Nunzio è scoppiato in lacrime sul suo letto. Nonostante sembrasse pronto a uscire e fosse consapevole di aver dato il massimo, la tensione si è fatta sentire. “Voglio bene a tutti. Mi ero abituato”, ha detto tra le lacrime. Era dispiaciuto al pensiero di dover lasciare i suoi compagni più che la gara. Luca ha cominciato a girovagare per la casetta.

Quando Maria si è collegata ha fatto un annuncio secco e diretto, senza preamboli. “Non voglio fare lunghe premesse, arrivo subito al finale: esci tu Luca”, queste le sue parole. LDA è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 2022 ed è una cosa che ha spiazzato il pubblico: le anticipazioni avevano detto Nunzio. Tutti erano pronti a salutare il ballerino, invece a lasciare la casetta è stato Luca. Nunzio ha sbottato e ha cominciato a urlare, non accettava il verdetto. Maria lo ha calmato e ha dato modo a Luca di esprimersi e salutare i suoi compagni.

Sui social il pubblico si è scatenato: grandi contestazioni per l’eliminazione di LDA. Secondo tanti, infatti, lui come anche Carola la settimana scorsa non meritavano di uscire prima di altri concorrenti. Tra cui anche Nunzio, ma non solo lui: molti si sono scagliati contro i giudici perché Serena e Albe sono ancora dentro e Carola e LDA no.

è un totale circo questo programma.

Come si fa ad eliminare prima Lda di Albe,Dario e quel trash di Nunzio?

ma cosa vi fumate?

per me amici è finito qua.#AMICI21 #amici20 — Francesca (@fr4_nc3sc4) April 23, 2022

Carola fuori e Serena dentro, Luca fuori e Albe dentro. La coppia dentro e il talento fuori. ????#Amici21 #LDA #carolapuddu — Claudia Pani {coddatevi} (@claudiapani00) April 23, 2022

Dico solo una cosa

Quanto facevano paura i fandom di Carola e Lda in un possibile televoto?

Traete voi le conclusioni #amici21 #caroligi — Iris????????| non è finita tanto???? (@soloilsole_) April 23, 2022

Il numero di commenti su insta e Twitter PRO Luca sotto al post di amici mi sta facendo capire che veramente questa di LDA è stata l’eliminazione più ingiusta in 21 anni di amici????Luca che ha portato oro e platino al programma e milioni di stream: eliminato #Amici21 — veronica (@veronic40905479) April 23, 2022