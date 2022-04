Anticipazioni Serale Amici, eliminati sesta puntata: due amatissimi a rischio

Quanti eliminati ci saranno nella sesta puntata del Serale di Amici 2022? La risposta è arrivata con le anticipazioni di sabato 23 aprile: uno soltanto. Mancano poche puntate ormai alla finale, ma non è ancora necessario sfoltire il numero di concorrenti. Anche sabato quindi ci sarà un solo addio e il nome salterà fuori nelle prossime ore, in modo non ufficiale. Per scoprire con certezza l’eliminato di sabato 23 aprile 2022 sarà meglio attendere le parole di Maria De Filippi, quando lo comunicherà in casetta al termine della puntata. Nel frattempo i due nomi a rischio, e quindi che sono finiti al ballottaggio, sono davvero molto amati sui social. Va detto però che ormai il pubblico è pronto a tutto, dopo l’eliminazione di Carola Puddu che in tanti ancora non hanno accettato. Ma lo show va avanti.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 21 sono arrivate puntuali dalla pagina Amici News. Come sempre Maria si è affidata a una sfida tra i giudici per stabilire la squadra che avrebbe avuto il boccino della partita. Ha vinto Emanuele Filiberto e con lui hanno cominciato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che sfideranno Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Queste le sfide:

LDA contro Alex, punto ad Alex;

Michele contro Nunzio, punto a Michele;

Sissi e Alex contro Luigi e LDA, guanto di sfida: punto a Sissi e Alex.

Al ballottaggio sono finiti Luigi, Michele e LDA. I giudici hanno salvato i primi due, LDA è finito al ballottaggio finale. Nella seconda partita della sesta puntata del Serale di Amici 21 si sono sfidate le stesse squadre, queste le sfide:

Luigi contro Alex, punto a Luigi;

Michele contro Serena e Nunzio, punto a Michele.

Con due sfide vinte non è stato necessario fare la terza. Nunzio, Serena e Alex sono finiti quindi a rischio eliminazione e a raggiungere LDA è stato il ballerino di Todaro. Nunzio è al ballottaggio finale della sesta puntata. Nella terza partita sono saliti sul palco gli allievi di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, contro ZerbiCele ovviamente. Queste le sfide:

Michele contro Dario, guanto di sfida: punto a Michele;

Michele contro Albe e Dario: punto ad Albe e Dario;

Luigi contro Dario, punto a Luigi.

Dario è finito al ballottaggio finale con LDA e Nunzio. Quindi l’eliminato è tra loro tre, ma i giudici hanno subito salvato Dario. Sissi è stata la più votata dal pubblico TIM. Chi sarà eliminato tra LDA e Nunzio al Serale di sabato 23 aprile? Al momento non è dato saperlo, le anticipazioni di Amici 2022 non aggiungono altro sulla gara. Ospiti i The Kolors.