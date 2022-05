Amici 21: Alex e Luigi, faccia a faccia voluto da Maria. Come è finito

E alla fine il tanto atteso faccia a faccia fra Alex e Luigi di Amici 21 è arrivato. Nella puntata del daytime trasmessa questo pomeriggio, 9 maggio, su Canale 5 abbiamo assistito ad un confronto fra i due allievi finalisti della scuola di spettacolo più famosa della tv italiana, un momento fortemente voluto da Maria De Filippi.

Dopo avere seguito i festeggiamenti dei concorrenti rimasti in gara subito dopo la semifinale di Amici 21, i telespettatori sono stati trasportati all’interno della stanza blu dove la conduttrice, connessa da remoto, ha voluto radunare i due ragazzi. L’obiettivo? Cercare di capire insieme a loro cosa non funzionasse nel loro rapporto e se ci fossero margini di miglioramento.

Maria De Filippi ha scelto di organizzare il confronto alla luce dei messaggi letti sui social nei giorni scorsi. Sono stati in molti, infatti, i fan del programma a domandarsi sul web quale fosse il problema che aveva allontanato i due concorrenti che fino a pochi mesi fa erano grandi amici.

“Mi piacerebbe se faceste chiarezza anche a costo di non mandare in onda nulla se voi non volete […] Avete condiviso 7 mesi qua dentro, siete andati sempre d’accordo per tanti mesi, poi c’è stato qualche screzio” ha commentato la De Filippi, curiosa di sapere la verità e intenzionata a risolvere la questione.

A questo punto, Alex e Luigi hanno cercato di fare chiarezza. Alex ha aperto la discussione dicendo: “Succedono tante cose in generale, non so neanche io dirti come sono successe tante cose, sapessi la risposta certe cose non le farei neanche”. Per tutto il tempo, il cantante si è tenuto sul vago, parlando di “cose che sono successe, che hanno azionato altre cose…”.

Maria de Filippi si è inserita a gamba tesa nel confronto. La conduttrice è infatti consapevole che la situazione è stata vissuta in modo molto negativo da Luigi (“So per certo che ci hai sofferto”). Il diretto interessato ha confermato di essere stato male, lasciando di stucco Alex che non si aspettava queste parole. “Fra amici non ci sono sempre rose e fuori, ci sta ogni tanto qualche incomprensione, spesso dovuta ai miei silenzi. Non darei mai la colpa solo ad Alex per questo allontanamento” ha raccontato Luigi. A quanto pare, per Luigi la colpa delle incomprensioni è da attribuire al fatto che i due, in generale, non parlano molto.

Maria De Filippi ha quindi sottolineato che vale la pena di risolvere proprio perché fra i due non c’è rancore. “Io non voglio che sia stata la trasmissione, o la divisione in squadra, a non farvi parlare” ha aggiunto la De Filippi, lasciando intendere che forse è stato il senso di competizione ad averli messi contro. Insomma, sarebbe un peccato se l’amicizia fosse finita solo a causa del programma.

Alla fine, in ogni caso, la De Filippi è arrivata al suo obiettivo. La conduttrice è riuscita a riconciliare i due allievi, che si sono raccontati le cose che apprezzano l’uno dell’altro. Si è concluso tutto, dunque, a tarallucci e vino, e con grandi risate e sorrisi reciproci.