Chi sono i finalisti di Amici 2022: i cinque nomi, pronostico sul vincitore

Chi sono i finalisti di Amici 21? Al termine di un’edizione molto combattuta, e ancora tanto incerta per quanto riguarda il possibile vincitore, ci sono finalmente i cinque nomi della finale. Tre di loro erano stati già anticipati nel corso della settimana, quando c’è stata la registrazione e non sono mancate le anticipazioni. Questi sono Sissi, Michele e Luigi. Per quanto riguarda gli altri due, invece, nulla era certo e il pubblico ha dovuto aspettare la messa in onda della semifinale per scoprire chi tra Alex, Serena, Dario e Albe ha conquistato la finale di Amici 2022.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno fatto i due nomi che ce l’avrebbero fatta: gli altri due finalisti potrebbero essere Alex e Serena. Nulla è certo, nulla è ufficiale al momento.

(in aggiornamento)

Chi vincerà Amici 21? Prime ipotesi sul vincitore

Scoperti i nomi dei finalisti in tanti iniziano a chiedersi chi sarà il vincitore di Amici 2022. In questa edizione, però, è ben più complicato fare pronostici a differenza dell’anno scorso. Nella passata edizione infatti non solo Sangiovanni aveva ascolti sulle piattaforme molto più alti rispetto agli altri, ma Giulia Stabile vinceva ogni puntata il premio del pubblico Tim, oltre a essere sempre prima in tutti i televoti. Ed entrambi piacevano tanto alla giuria, per questo non era così complesso pronosticare la vittoria di Giulia del programma e di entrambi della rispettiva categoria.

Quest’anno invece il pubblico votante Tim del Serale ha premiato diversi allievi e non può essere considerato quindi indicativo sulla preferenza del pubblico da casa. C’è stato però un televoto negli ultimi giorni che ha parlato forte e chiaro: i preferiti del pubblico da casa sono Alex e Luigi. Almeno tra i finalisti. Entrambi hanno raggiunto più del 30% del pubblico, Alex è stato il più votato ma come sempre va ricordato che in finale si schierano anche tutti i fan degli altri allievi. Nel caso in cui ci fosse una finalissima tra loro due, per esempio, molto dipenderà non solo dai loro fan ma anche dai fan degli altri allievi che decideranno di votare per uno o per l’altro.

E non solo, perché non è detto che sarà il pubblico a scegliere i due super finalisti di Amici 2022. Alcune prove potrebbero essere votate solo dai giudici e non dal televoto, per esempio. In tal caso è parso di capire durante il Serale che i tre seduti sulla poltrona rossa preferiscano Sissi ad Alex. Stesso discorso vale per i ballerini, anche se Michele potrebbe avere più probabilità di vincere la categoria danza. Sia perché è stato il ballerino più votato al televoto in settimana sia perché i giudici lo hanno premiato molto spesso. La domanda “Chi vincerà Amici 21?“ troverà risposta soltanto la settimana prossima, insomma.