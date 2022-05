Semifinale Amici 21: emergono i nomi dei due eliminati, fan in protesta

Cresce l’attesa per la semifinale di Amici 21, la cui registrazione è stata effettuata un paio di giorni fa. Dalle anticipazioni emerse non sono trapelati i nomi dei finalisti e degli allievi eliminati. Nelle scorse ore, invece, alcune indiscrezioni circolate tra i cosiddetti ‘ben informati’ hanno messo nero su bianco i nomi di coloro che pare abbiano dovuto abbandonare il talent show a un passo dal traguardo. In particolare, secondo il portale “Quello che tutti vogliono sapere” (sito sempre puntuale sugli spoiler relativi alla scuola di Maria De Filippi), a staccare il pass per la finalissima sarebbero stati Luigi, Sissi, Serena e Alex. A non farcela, e quindi ad essere stati messi fuori dal gioco, sarebbero stati Albe e Dario.

Amici di Maria De Filippi: la finale si avvicina, retroscena e spifferi

A far circolare la notizia, oltre al portale “Quello che tutti vogliono sapere”, c’è stato anche l’esperto di gossip e di tv Amedeo Venza. L’uomo, tramite il suo profilo Instagram, ha infatti avallato la medesima indiscrezione lanciata dal suddetto sito, dando per eliminati Albe e Dario. Le anticipazioni emerse due giorni fa avevano rivelato che il ballerino (che si è sentito male durante la registrazione) e il cantante sono finiti al ballottaggio a differenza di Alex e Serena.

Opportuno rimarcare che lo “spiffero” inerente all’eliminazione di Albe e Dario è da prendere con tutte le cautele del caso. Al momento trattasi di una indiscrezione non confermata ufficialmente. Ammesso e non concesso che coloro che hanno dovuto abbandonare il programma siano proprio Albe e Dario, vorrebbe dire che il team formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarebbe fuori dai giochi, non avendo più allievi da schierare. Altrimenti detto, a contendersi la vittoria finale ci sarebbero solo i ragazzi delle squadre capitanate dai tandem Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro.

Nel frattempo, dopo che è uscita l’indiscrezione degli allievi eliminati, in rete già si sono scatenati i fan del talent show targato Mediaset. In particolare quelli di Albe e Dario che hanno iniziato a protestare circa l’eventualità della piega presa dal percorso dei loro beniamini.