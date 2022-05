Anticipazioni Serale Amici 2022 finalisti: i nomi e gli eliminati in semifinale

Chi sono i finalisti del Serale di Amici 2022? Stavolta non dovrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto sul numero dei finalisti, come l’anno scorso. Maria De Filippi ha già annunciato durante il daytime che i finalisti saranno cinque, proprio come nella passata edizione (quando però Deddy è stato il quinto finalista a sorpresa). Poco probabile che la finale sia a sei: sarebbero troppi per una sola puntata. Oggi sono trapelate le anticipazioni sulla semifinale di Amici 2022, che è stata registrata nel pomeriggio e andrà in onda sabato 7 maggio 2022. Cosa succederà e come si svolgerà?

Anche su questo Maria è già intervenuta. Ci saranno le solite tre partite, al termine di ognuna di queste ci sarà un finalista scelto dai giudici. La prima e la terza partita fra i cantanti, la seconda fra i ballerini. I quattro che non vinceranno nessuna delle tre partite si giocheranno i due posti restanti al ballottaggio. E così saranno assegnate le ultime due felpe della finale del Serale di Amici 2022. Per quanto riguarda il ballottaggio non ci sono limiti per quanto riguarda le categorie: potrebbero essere due cantanti o due ballerini, oppure un cantante e un ballerino indistintamente.

Chi ci sarà? Le anticipazioni di Amici di sabato 7 maggio sono arrivate come sempre dal profilo Amici News. Pare che oggi la registrazione stia andando per le lunghe, infatti mancano i dettagli al momento ma sono già saltate fuori le prime indiscrezioni. A registrazione ancora in corso, su Twitter sono trapelati i nomi dei finalisti scelti nelle partite: Sissi, Michele e Luigi.

Alex, Serena, Albe e Dario sono ancora in gioco per gli ultimi due posti: chi riuscirà a prendere la felpa e chi invece finirà tra gli eliminati della semifinale del Serale di Amici 2022? Ahinoi, per scoprirlo ci sarà da attendere: i nomi si scopriranno in casetta a fine puntata. Ma ci sono i risultati delle partite. Prima del circuito cantanti c’è stata la sfida per decidere chi avrebbe avuto il boccino della partita. Quindi Sissi, Luigi e Albe uno contro l’altro. Ha vinto Sissi, e ci sono state queste sfide:

Sissi contro Luigi, vince Sissi;

Sissi contro Luigi, vince Luigi;

Alex contro Albe, vince Alex;

Alex contro Sissi, vince Sissi.

Sissi in finale. La seconda partita ha visto protagonisti i ballerini. La sfida iniziale è stata vinta da Michele, quindi ha cominciato lui:

Michele contro Dario, vince Michele;

Michele contro Serena, vince Serena;

Guanto di sfida Michele contro Dario, vince Michele.

Michele in finale. Nella terza sono tornati i cantanti e stavolta ha iniziato Luigi, quindi si sono svolte le seguenti sfide:

Luigi contro Alex, vince Alex;

Luigi contro Alex, vince Luigi;

Guanto di sfida Luigi contro Albe, vince Albe;

Luigi contro Albe, vince Luigi.

Luigi in finale. Gli altri quattro si sono sfidati al ballottaggio e si scoprirà sabato chi sono gli ultimi due finalisti di Amici 2022. L’ospite della semifinale di sabato 7 maggio 2022 sarà Marco Mengoni. Grande attesa anche per sapere la data della finale, che non sarà sabato 14 maggio perché ci sarà già la finale dell’Eurovision Song Contest.