Serale Amici 2022 semifinale: chi è uscito, c’è l’ennesimo colpo di scena

La semifinale del Serale di Amici 2022 è cominciata in modo diverso. Stasera infatti gli allievi erano già schierati a bordo del palco, mentre sopra, dove sedevano di solito con i loro professori, c’erano le cinque postazioni dei finalisti. Gli allievi erano seduti davanti alle cattedre dei loro insegnanti. I sette semifinalisti erano molto emozionati e c’era tensione, ma Maria De Filippi ha subito mostrato loro cosa c’era in palio: li ha fatti posizionare al centro dello studio e si è aperto il videowall con la maglia della finale dietro.

La prima partita ha visto protagonisti i cantanti. Luigi, Albe e Sissi – Lorella ha schierato lei e non Alex nella prima manche – si sono sfidati per stabilire a quale professore sarebbe andato il boccino. I giudici hanno premiato Sissi, quindi Lorella Cuccarini ha dato inizio ai giochi. Ha subito schierato Sissi contro Luigi, due volte, prendendo un punto e perdendo l’altro. Allora ha schierato Alex contro Albe e ha vinto il primo. Con la vittoria dei CuccaTodo, i giudici hanno scelto tra Sissi e Alex chi mandare in finale: Sissi è la prima finalista ed è salita in balconata.

Nella seconda partita della semifinale di Amici 21 sono scesi in campo i ballerini. Dopo le prime tre esibizioni, i giudici hanno preferito Michele e Alessandra Celentano lo ha subito schierato contro Dario, prendendo il punto. Nella seconda sfida invece ha puntato il dito contro Serena, ma ha vinto la ballerina di Todaro. Quindi la Celentano è tornata su Dario con un guanto di sfida ed è riuscita a vincere: Michele è in finale ad Amici 2022. Durante il guanto, però, Dario è crollato in lacrime per la forte discussione.

La terza partita ha stabilito il secondo finalista cantante. I giudici hanno dato il boccino a Rudy Zerbi, premiando Luigi con Albe e Alex. Rudy, che era ben consapevole di avere degni avversari, ha sfidato Alex due volte: la prima volta ha vinto Alex, la seconda Luigi. Nella terza sfida invece è passato ad Albe con un guanto di sfida, ma ha vinto la Pettinelli che se ne è uscita con uno “Zitto, pelato!”. Il clima tra i due professori era però insolitamente giocoso. Mancava un punto all’allievo di Zerbi per andare in finale e lo ha conquistato contro Albe. Luigi è il terzo finalista di Amici 21.

Chi va in finale ad Amici 2022 tra Alex, Albe, Serena e Dario

In attesa del verdetto la tensione in casetta era tangibile. Luigi ha chiesto ad Alex come stava e ha parlato con lui, per la gioia di tutti i loro fan. È arrivata però una comunicazione dalla produzione: i quattro al ballottaggio sono andati nella scuola, in sala relax, con i loro bagagli. Prima di andare via ovviamente ci sono stati i saluti tra tutti, non sapendo chi sarebbe tornato. Maria ha incontrato i quattro allievi in studio, facendoli accomodare accanto a lei sulle poltrone dei giudici. Ha chiacchierato con loro prima di comunicare se erano in finale oppure no. Il primo a entrare è stato Alex: è in finale ad Amici 2022. “Non ci sono stati dubbi da parte della giuria”, ha aggiunto Maria.

Al contrario Dario è stato eliminato in semifinale: “Non ci voglio girare intorno: non sei in finale. Spero tu sia stato bene e sia contento di come hai ballato e che creda in quello che fai”. Gli ha ricordato che i posti sono limitati e che non va interpretato come una bocciatura. Albe e Serena sono entrati insieme e Maria ha subito detto loro che c’era solo un posto perché Alex aveva preso la maglia. C’è stato un colpo di scena: “Succede però una cosa al ballottaggio, con lo spoglio dei voti voi due siete a pari merito ma i finalisti sono cinque. Sta a voi due scegliere chi va in finale”. Serena ha subito detto no, mentre Albe sembrava pronto a sacrificarsi.

Albe era in lacrime: “Sere è il tuo sogno, è anche il mio ma a te un po’ di più. Uno deve andare a prenderla”. Lei è riuscita a dire solo queste parole: “Non mi piace questa cosa”. Alla fine in realtà il pari merito ha fatto scattare il posto in più in finale: anche Albe e Serena sono finalisti di Amici 21. Maria è andata a prendere la felpa e in realtà ne erano due, una ciascuno.