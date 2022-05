Una semifinale non tranquilla per il ballerino della Peparini, che si è battuta per lui su un guanto di sfida con Michele

Dario è crollato in semifinale ad Amici 2022. Il ballerino non ha retto più davanti alle critiche di Alessandra Celentano, sebbene in quel momento ci fosse uno scontro in atto tra la maestra e Veronica Peparini. Le due colleghe avevano un conto in sospeso e Veronica ne ha approfittato per ribadire il suo pensiero. Insomma, Dario si è trovato in mezzo a questo fuoco incrociato ma è ovvio che ne abbia risentito, visto che era lui l’oggetto della discussione. E ancora una volta l’occasione dello scontro è stato un guanto di sfida della Celentano tra Michele e Dario.

La settimana scorsa Veronica ha avuto uno scontro epico con la Celentano, che la aveva accusata di non capire niente di danza. Quindi stasera ha spiegato che Dario ha potuto affrontare questo guanto perché ha una base di danza classica, e solo quella gli servirà nel tipo di danza che vuole fare. Non è un ballerino di classico, tuttavia ha quelle nozioni giuste per affrontare una coreografia di classico. La Celentano naturalmente non era d’accordo e c’è stato un primo round fra le due. Dario era in evidente difficoltà, Maria gli ha chiesto se voleva parlare o ballare. Lui ha ballato, senza dire niente.

Al termine dell’esibizione Veronica ha attaccato Alessandra: “Hai i prosciutti sugli occhi”. Secondo lei, infatti, Dario era stato bravo per non essere un danzatore di classico e la Celentano non lo ammetteva per partito preso. Immediata la replica della maestra: “Sono malefica ma non bugiarda. Ma lo hai visto?”. Anche la Peparini ha mantenuto il punto: “Ma l’evidenza non vedi, non essendo un ballerino classico lo ha fatto bene”. Mentre le due litigavano, Dario faceva respiri profondi e Maria se ne è accorta.

Dario si è sdraiato a terra, la Celentano ha detto che le dispiaceva vederlo così. Il ballerino non le ha creduto, però: “Non è vero, non le dispiace”. La maestra ha ribadito: “Mi dispiace perché ti vedo in difficoltà”. Quindi Dario ha ripreso a difendersi, ma la Celentano ha preferito chiudere il discorso. Quindi Maria ha consigliato a Dario di non prendere come un attacco personale ciò che dice Alessandra. Lei la conosce da quasi vent’anni e tutti i ballerini sono sopravvissuti alle sue critiche, e a volte ne ha dette di peggio. Il pubblico di Amici sa. Questi i consigli di Maria a Dario: “Si sopravvive, si continua a ballare e a vivere con tranquillità. Ogni frase che dice non è personale, è che pensa questo. Non è contro di te”.

La Celentano ha confermato che lei non attacca la persona, ma il ballerino e critica il modo di ballare. Veronica non era ancora soddisfatta e ha riaperto il discorso di prima sul guanto: “È una delle cose più ingiuste che ho sentito dire da te in questa scuola”. Inutile dire che sia arrivata immediata la risposta di Alessandra: “Certo perché tu sei convinta che lui sia un talento. Abbiamo due visioni diverse”. Nel frattempo Dario aveva gli occhi pieni di lacrime, poi i giudici hanno votato. Stefano De Martino ha consolato il ballerino: