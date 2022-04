Amici, epica lite Peparini-Celentano: Maria in imbarazzo, De Martino pure

C’è stato uno scontro epico tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini al Serale di Amici 2022. Raramente la maestra di modern ha perso la pazienza o ha alzato la voce come stasera, ma quando la Celentano le ha detto che non capisce di danza deve aver visto nero. Tutto è successo dopo un guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra tra Michele e Dario su un pezzo modern ma creato da lei. Veronica non ha voluto parlare prima dell’esibizione del suo allievo, poi appena ha preso la parola ha esordito dicendo di aver intuito l’intento della collega ma senza raggiungerlo. La Celentano insomma avrebbe voluto dimostrare che Dario non è un ballerino di modern pronto per lavorare o tecnicamente perfetto. L’insegnante dell’allievo però non era affatto d’accordo.

Veronica ha detto che essendo lei una maestra di modern è in grado di dire se Dario sia in grado o meno di stare nella scuola come ballerino modern. Alessandra ha subito alzato i toni della conversazione: “Mi viene qualche dubbio però se secondo te questa coreografia è eseguita bene”. Peparini ha confermato: secondo lei Dario ha ballato benissimo. Poi ha approfittato per dire qualcosa alla collega che voleva dire da un po’ di tempo. Perché ha aspettato? “Ho perso la fiducia su alcune cose. Io ho sempre creduto in te quando dicevi che il mondo della danza sa”, ha detto la Peparini prima di dire che ora il mondo della danza sa che Dario è un talento.

La conversazione è andata avanti e si è accesa quando Alessandra Celentano ha lasciato intendere che Veronica Peparini che non capirebbe di danza. Queste le parole precise: “Pensare che tu abbia ballato bene questa cosa vuol dire non capire di danza”. Sentite queste parole, Veronica ha sbottato: “Questo non te lo permetto. Non ti permetto di dire che io non capisco di danza. Io capisco di danza e anche molto bene”. Si sono scontrate forse come mai prima d’ora, Maria ha provato a fermare il confronto ma non ci è riuscita.

Celentano e Peparini hanno litigato al Serale senza riuscire a fermarsi, mentre Michele aspettava di esibirsi. La conduttrice ha riprovato a mettere pace: “Avete due mondi della danza diversi”. Ancora scontro fra le due, poi Maria ha fatto il terzo tentativo lanciando l’esibizione di Michele. Approfittando del silenzio mentre il ballerino prendeva posizione, Veronica Peparini ha riattaccato la Celentano: “Mo io non ci capisco più niente di danza. So arrivata a questo punto. Va beh, me lo faccio dire da te adesso. No, questo non te lo permetto”. Michele attendeva, Maria si è scusata con lui sollevando le braccia, facendo capire di non poter fare niente. Michele ha risposto con un altro gesto: ha fatto spallucce.

Nel frattempo Celentano e Peparini andavano avanti nella lite. “Puoi anche non permettermelo, ma se tu dici delle cose…”, ha replicato la Celentano. Veronica ancora: “Io mi prendo la responsabilità di dire che lui è un talento”. E finalmente il confronto è finito. Maria era un po’ in imbarazzo e dopo aver lanciato la base per Michele ha guardato Stefano De Martino. Con una espressione del viso è sembrata dire un “Mamma mia”. Il giudice prima ha riso, poi ha nascosto il viso dietro a una mano un po’ imbarazzato a sua volta.