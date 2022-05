Can Yaman cambia casa per colpa delle fan: “Superati i limiti”, duro sfogo

Perché Can Yaman vuole lasciare la casa a Roma? Appena si è diffusa la voce, qualcuno ha iniziato a pensare che stesse per lasciare l’Italia. Voci su voci, chiacchiera su chiacchiera e anche qualche accusa: alla fine l’attore ha sbottato sui social. Oggi ha postato un duro sfogo tra le sue stories su Instagram, prendendosela con alcune fan che superano i limiti e non rispettano la sua vita privata. Proprio per loro, infatti, ha deciso di cambiare casa: magari l’indirizzo di quella in cui ha vissuto finora è conosciuto da troppe persone e vorrebbe più privacy.

Così nel suo sfogo ha cominciato scrivendo che vuole bene a chi lo sostiene e che si augura che “possiamo trovare pace tutti, perché io ne ho bisogno tanto”. Ha provato a essere riservato e allo stesso tempo creare un rapporto con i fan, non nascondendo loro nulla, ma evidentemente non ci è riuscito. Non è riuscito a trovare questo equilibrio che tanto sperava di ottenere. Quindi ha chiarito un altro punto: non va via dall’Italia, ha dei progetti qui per una piattaforma molto importante. Ha ricordato però che gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto e non restano mai troppo a lungo nello stesso posto.

A questo punto ha confermato l’intenzione di cambiare casa, ma non perché andrà via dall’Italia. Questi sono i reali motivi di Can Yaman dietro la decisione di cambiare indirizzo:

“La gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco. Oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi”

Insomma, è chiaro che Can Yaman sia stufo delle fan troppo accanite, se così si possono chiamare. Ha scritto più volte di tenere a chi lo supporta e di volere bene ai suoi fan, tuttavia non può mettere da parte l’amore per sé stesso. Per questo ha chiesto a tutti di darsi una calmata: “Rilassiamoci”. Chissà se riuscirà a tenere privato l’indirizzo della nuova casa in cui andrà a vivere, o se riuscirà a ottenere risultati già con questo suo sfogo. La situazione per lui è diventata chiaramente insopportabile, sembra pronto a tutto pur di trovare pace. Si è persino lamentato dell’atteggiamento dei fan nei confronti delle sue fidanzate, presunte o vere che siano.