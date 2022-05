Elisabetta Gregoraci torna in tv: condurrà un programma per Mediaset

Elisabetta Gregoraci sta per tornare! Da tempo la soubrette calabrese è lontana dal mondo della televisione. Un po’ per dedicarsi agli affetti un po’ per l’assenza di valide proposte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito restare in disparte. In estate però tornerà a fare compagnia al pubblico con la sua solarità e sensualità.

Come rivela il settimanale Vero Tv in anteprima Elisabetta è stata confermata alla guida di Battiti Live, la kermesse musicale in onda su Italia Uno nei mesi più caldi. Qualche tempo fa si era parlato di un probabile rimpiazzo (qualcuno aveva indicato Alessia Marcuzzi come papabile sostituita) ma alla fine la produzione dell’evento, che si svolge in Puglia, e Mediaset hanno riconfermato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci condurrà di nuovo Battiti Live

Accanto a EliGreg non mancherà il conduttore di TeleNorba Alan Palmieri, che figura anche tra gli organizzatori del Battiti Live. La Gregoraci è ormai una veterana dello show: è la presentatrice ufficiale della trasmissione itinerante fin dal 2017. Un banco di prova importante per Elisabetta che vuole affermarsi sempre più alla conduzione.

In precedenza ha condotto per un lungo periodo Made in Sud su Rai Due e si è data da fare pure come attrice nonostante il suo ultimo film – Aspromonte, La terra degli ultimi diretto da Mimmo Calopresti – risalga al 2019. Nell’autunno 2020 l’esperienza al Grande Fratello Vip, che ha portato fortuna ad Elisabetta.

Nella Casa più spiata d’Italia l’ex modella calabrese ha mostrato lati inediti del suo carattere e ha conquistato il cuore di tantissimi fan che oggi la inondano di dolci regali. Lo scorso anno la Gregoraci ha avuto il piacere di ricoprire inoltre il ruolo di giurata allo Zecchino d’Oro.

E la vita privata? Al momento Elisabetta Gregoraci risulta single. Più volte si è sussurrato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore ma i due restano uniti solo ed esclusivamente per il bene del figlio Nathan Falco, che oggi ha undici anni ed è molto legato ad entrambi i genitori.

L’ultima love story importante di Elisabetta Gregoraci è stata quella con l’imprenditore Francesco Bettuzzi finita purtroppo in malo modo nonostante l’intesa e la complicità tra i due.