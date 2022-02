Gregoraci compleanno, auguri folli sui giornali: Selvaggia irride Briatore

Oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, che spegne 42 candeline. L’anno scorso era al Grande Fratello Vip, in studio, a festeggiare questo giorno a cui tiene davvero tanto. Lo aveva raccontato spesso e volentieri che le piace festeggiare il suo compleanno e lo ha fatto anche ieri sera, con amici e parenti. Erano presenti anche Andrea Zelletta e Francesco Oppini, con cui continua l’amicizia dal GF Vip. Se nel 2021 è stato Alfonso Signorini a omaggiare EliGreg con una torta fatta arrivare in studio, quest’anno c’è stato un altro bel gesto per lei. Da parte di chi non si sa, non ufficialmente almeno.

Chi ha sfogliato il Corriere stamattina si è imbattuto in un’intera pagina del giornale per gli auguri a Elisabetta Gregoraci. Chi sarà mai stato? I suoi fan non hanno rivendicato il gesto, al momento. Eppure proprio grazie al GF Vip Elisabetta è entrata nei cuori di tantissima gente che l’hanno supportata nel gioco e continuano a farlo incessantemente da quel momento. Su Twitter hanno lanciato l’hashtag #HBDEliGreg39piu3, tanti le stanno facendo gli auguri da dopo la mezzanotte.

Chi però ha deciso di fare le cose più in grande rispetto a un hashtag è qualcun altro. Sul Corriere c’è infatti una pagina sul compleanno di Elisabetta Gregoraci, interamente dedicata a lei. C’è una sua foto in cui sorride e questa dedica: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022. Auguri Elisabetta!”. Si tratta di uno spazio acquistato da un privato, di certo non è stata la testata a dedicare questo pensiero alla conduttrice.

È stato Flavio Briatore a comprare la pagina del Corriere per Elisabetta Gregoraci? Molti ne sono convinti, anche perché ha le facoltà economiche per farlo. Tra coloro che hanno subito pensato a lui c’è anche Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato una foto alla pagina tra le sue stories di Instagram. Con questa scritta: “Flavio non bada a spese”. L’ipotesi che sia Briatore il mittente non è mica da sottovalutare, visto che hanno un bel rapporto. Molti credono che siano vicini a un ritorno di fiamma, tra l’altro. Non resta che aspettare qualche ora per scoprire se il mittente si farà vivo o preferirà restare nel mistero.