Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Monte Carlo, a Roma e pure a Malindi, in Kenya, per festeggiare il Capodanno con il loro figlio, Nathan Falco. Inevitabile che il gossip tornasse a ruggire sulla showgirl calabrese e sul manager di origini cuneesi. ‘Ritorno di fiamma’, ‘L’amore è tornato a bussare alla porta di Eli e Flavio’, ‘L’amore decolla di nuovo’ etc etc. Sono alcuni titoli dei magazine specializzati in cronaca rosa che hanno riguardato di recente la ‘coppia‘. Sul reale legame che c’è attualmente tra l’ex gieffina vip e l’uomo d’affari, ne ha parlato la diretta interessata che ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi.

Elisabetta Gregoraci e l’equilibrio ritrovato con l’ex marito

“C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…”. Ha esordito così la Gregoraci nel cominciare a raccontare quali siano i suoi rapporti con Briatore. Quindi ha aggiunto: “Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”.

“Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”. A parlare è sempre la 41enne di Soverato che perde la pazienza quando le si nomina la presunta clausola post matrimoniale di cui si è molto parlato ai tempi in cui ha preso parte al Grande Fratello Vip.

Nella fattispecie si mormorò di una particolare forma di contratto in cui ci sarebbe stato scritto che lei non avrebbe potuto farsi fotografare con altri uomini per diversi anni dopo la fine del matrimonio con l’ex marito. Tutte fake news, ha evidenziato Elisabetta, che si è espressa in maniera perentoria togliendo ogni genere di dubbio in merito alla vicenda.

“Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”, ha dichiarato con tono più che fermo in riferimento alla fastidiosa voce circolata a più riprese nei mesi scorsi.

Elisabetta Gregoraci, niente tv: “Non ne faccio una malattia”

Per quel che riguarda la nuova stagione televisiva, la showgirl è rimasta a bocca asciutta. Due trasmissioni che avrebbero dovuto essere prodotte per andare in onda sul piccolo schermo sono saltate. Non un problema per la conduttrice. “Non ne faccio una malattia, lavoro tanto”, ha rimarcato, lasciando intendere che non ha il cruccio per essere ferma ai box e

Infine le dichiarazioni sui suoi corteggiatori. Non sono pochi coloro che si sono fatti avanti negli ultimi mesi. C’è chi tenta di conquistarla con le missive romantiche, chi con dei fiori e chi con dei regali. “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini – ha raccontato –. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa”. “Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé…”, ha concluso la 41enne.