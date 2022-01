Briatore e Elisabetta Gregoraci, è di nuovo amore? Cartoline dal Kenya

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono ancora una famiglia. Su questo non ci piove: la conduttrice calabrese e l’uomo d’affari piemontese appaiono spesso assieme, vanno in vacanza con il figlio Nathan Falco, vivono l’uno a fianco dell’altra. Quindi? La relazione è ri-decollata? Si proceda con ordine: in questi giorni il manager e la showgirl si trovano a Malindi, in Kenya, nella struttura extra lusso di proprietà dello stesso Briatore, il Billionaire Resort & retreat. In questo hotel da sogno hanno trascorso il Capodanno, festeggiando con pietanze prelibate e dolci per palati fini. Non solo…

Briatore ha spedito sui social diverse ‘cartoline‘ in cui si è immortalato con il figlio e con Elisabetta. L’ultimo quadretto familiare lo ha postato lungo la mattinata del 1° gennaio 2022: lui in mezzo a Nathan e alla Gregoraci, stretta con affetto e calore con una mano sul ventre. Che ci sia confidenza è ovvio. Nell’ultimo periodo, però, sono trapelati diversi indizi che spingono a credere che il legame sentimentale tra i due ex coniugi possa aver ripreso quota.

La Gregoraci, negli ultimi mesi, ha spiegato in diversi frangenti che il suo rapporto con l’imprenditore è fatto di stima, affetto e rispetto. La passione, però, ha ribadito sempre la showgirl, non c’è più. Tuttavia, nelle ultime settimane, sembra che il feeling sia ritornato quello di un tempo. Inoltre, questione non del tutto irrilevante, è ormai da un po’ di mesi che la calabrese non viene braccata dal gossip del Bel Paese. Tutto tace, di colpo sono sparite dai radar una serie di presunte liaison relative alla conduttrice. Che tutto sia stato messo in archivio proprio per via di una ritrovata armonia con Flavio?

D’altra parte i ben informati delle vicende Gregoraci-Briatore sostengono che l’imprenditore sia sempre stato propenso a riprendere i fili del rapporto coniugale. A nutrire dubbi, invece, è l’altra metà, ossia Elisabetta. Ciò che però emerge dalle ultime ‘mosse’ dell’uomo d’affari e della presentatrice è l’immagine di una famiglia unita, sotto molti punti di vista. Un ritorno di fiamma non è più un’ipotesi tabù.