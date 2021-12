Elisabetta Gregoraci, Briatore non molla: il piano segreto di Flavio

A un anno dalla partecipazione al Grande Fratello Vip – che ha dato una sferzata alla sua carriera – Elisabetta Gregoraci è ancora single. La soubrette di Soverato non ha ancora trovato il grande amore della sua vita, quello della maturità. In realtà per la 41enne potrebbe esserci a breve un vero e proprio ritorno di fiamma. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Vero, Flavio Briatore sarebbe ancora molto innamorato dell’ex moglie.

Secondo alcune testimonianze raccolta dalla rivista di gossip l’imprenditore starebbe facendo il possibile per riconquistare Elisabetta Gregoraci, che l’ha reso padre del piccolo Nathan Falco, che oggi ha undici anni. Proprio per via del ragazzino EliGreg, come la chiamano affettuosamente i fan, e Briatore hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. Un rapporto che potrebbe presto regalare una seconda chance a quel legame così profondo.

Il piano segreto di Flavio Briatore sarebbe quello di riconquistare, un passo alla volta, Elisabetta Gregoraci. La donna che ha cambiato la vita dell’ex manager della Formula 1, che l’ha portato all’altare e che l’ha reso padre per la seconda volta (dalla relazione con la top model Heidi Klum Flavio ha avuto la primogenita Leni).

Ultimi gossip su Briatore-Gregoraci

La Gregoraci ha provato a smentire i pettegolezzi negli scorsi mesi, parlando di una relazione fatta di stima e reciproco rispetto ma stando a quanto spifferano fonti vicine alla coppia Briatore sognerebbe un ritorno di fiamma a tutti gli effetti. Una vera e propria impresa – non impossibile – a quasi cinque anni dal divorzio.

Non a caso Flavio Briatore non ha avuto più relazioni importanti dopo Elisabetta Gregoraci se non fugaci legami, flirt piuttosto brevi, come l’ultimo con la studentessa Benedetta, più giovane di ben 49 anni. Riuscirà Flavio nella sua impresa?

In attesa di capirlo Elisabetta Gregoraci si divide tra Nathan Falco e il lavoro. L’ex gieffina è molto richiesta come testimonial di brand di moda e cosmesi. Dopo il Grande Fratello Vip la Gregoraci ha aumentato i suoi follower su Instagram e nel giro di pochi mesi è diventata una influencer seguita e invidiata.